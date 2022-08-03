روشن تطلق اسمها على واجهة جدة البحرية

وقعت “روشن” المطور العقاري الوطني والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة وشركة “روتانا ستار نيون” اتفاقية تسمية ورعاية واجهة جدة البحرية وتحويل مسماها إلى “واجهة روشن البحرية”، وذلك بحضور صالح بن علي التركي أمين محافظة جدة.

وتعد الواجهة البحرية أحد أهم معالم جدة التي أعيد تطويرها وافتتاحها في 2017 حيث يزورها ما يقارب 55 مليون زائر سنوياً وتمتد على ساحل البحر الأحمر بطول أربعة كيلومترات وتتكون من سبع مناطق ترفيهية متنوعة تستهدف العائلات والأطفال.

وتعتزم “روشن” تسمية الواجهة ورعايتها إلى تطويرها بما يتناغم مع جهودها في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتوفير جودة حياة أعلى لمواطني وسكان المملكة. وروشن هي مطور عقاري وطني مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية، وتهتم بتقديم مستويات معيشية عالية الجودة للسعوديين ودعم جهود الحكومة لزيادة معدلات ملكية المنازل.

ويأتي إعلان اتفاقية الواجهة البحرية بعد أن أطلقت “روشن” مشروع “العروس” في محافظة جدة الذي يعد ثاني مشاريعها في المملكة بعد “مجتمع سدرة” في مدينة الرياض.