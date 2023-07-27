الدوري السعودي.. بطولة عالمية على أرض عربية

تحوّل الدوري السعودي لكرة القدم بين ليلة وضحاها من بطولة تجمع لاعبين محليين واخرين دوليين متوسطي المستوى إلى بطولة عالمية تستقطب أساطير ورواد ولاعبي الصف الأول حول العالم، ما ينبئ بمستقبل باهر في المستقبل القريب.

منذ أن وقع أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر مطلع العام الجاري، انقلب الدوري السعودي رأس على عقب وبات تحت أنظار العالم أجمع ما شجع لاعبين كبار اخرين للانضواء تحت الوية الفرق المتنافسة ومن بين هؤلاء الفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي والجزائري رياض محرز ورالبرازيلي وبرتو فيرمينو وغيرهم الكثير.

مع استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على إدارة الأندية الكبرى، بما في ذلك الاتحاد والنصر والهلال والأهلي، أصبح بالامكان الحصول على التمويل لتطوير الفرق والتعاقد مع اللاعبين الكبار في ما يبدو أنه خطوة عملاقة نحو تطوير اللعبة في المملكة العربية السعودية.

في ما يلي أهم الأخبار المتعلقة بالدوري السعودي بما في ذلك الانتقالات والتعاقدات والتسريبات:

مبابي غير مهتم بصفقة الهلال القياسية رفض كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم اجراء أي اجتماع مع مسؤولين من نادي الهلال السعودي الساعي الى التعاقد معه بصفقة قياسية قيمتها 300 مليون يورو (333 مليون دولار). للمزيد اضغط هنا

جدول مباريات الدوري السعودي لكرة القدم 2023-2024 كاملاً.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة تنطلق يوم 11 آب/أغسطس المقبل مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين بكرة القدم بحلتها الجديدة بمشاركة 18 فريقا للمرة الأولى. للمزيد اضغط هنا

أندية الدوري السعودي لكرة القدم.. كل ما تريد معرفته عن موسم 2023-2024 تنطلق النسخة 48 من الدوري السعودي لكرة القدم (دوري روشن) في 11 آب/أغسطس 2023، بمشاركة 18فريقا للمرة الأولى وذلك تنفيذا لقرار اتخذه الاتحاد السعودي في 14 نيسان/أبريل 2022 بهدف تطوير اللعبة وجعلها اكثر احترافي. للمزيد اضغط هنا

مبلغ قياسي.. الهلال يعرض 300 مليون يورو على مبابي أكدت تقارير صحافية أن نادي الهلال السعودي لكرة القدم قدم عرضا رسميا قياسيا لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بغية التعاقد مع نجمه كيليان مبابي. وكشفت التقارير أن الهلال عرض 200 مليون يورو على النادي الفرنسي مع حصول نجم منتخب الديوك على راتب إجمالي يبلغ 400 مليون يورو خلال موسمين. للمزيد اضغط هنا

كريستيانو رونالدو: الدوري السعودي أفضل من الدوري الأمريكي ما زال النجم كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي يتحدى غريمه التقليدي ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، رغم انتهاء سنوات مواجهتهما الشهيرة في الدوري الإسباني. حيث قال البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، أن الدوري السعودي أفضل من نظيره الأمريكي. للمزيد اضغط هنا

كريم بنزيمة اتحادي أكد نادي الاتحاد السعودي، ليل اليوم الثلاثاء، أن النجم الفرنسي كريم بنزيمة أصبح “اتحادياً” وهو تأكيد رسمي على أن نجم ريال مدريد السابق أصبح من ملاك الاتحاد بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم. للمزيد اضغط هنا

رياض محرز إلى الأهلي السعودي كشفت قناة الإخبارية السعودية الجمعة أن الجزائري رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي أكمل انتقاله إلى نادي الأهلي السعودي. وقالت القناة على صفحتها في “تويتر”: “الجزائري رياض محرز لاعبا جديدا للنادي الأهلي قادما من بطل أوروبا مانشستر سيتي”، من دون أن تذكر تفاصيل أخرى. ولم يُصدر النادي إعلانا رسميا بعد. للمزيد اضغط هنا

بعد كريم بنزيمة، نغولو كانتي يصبح اتحادياً أعلن نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، صباح اليوم الأربعاء، عن ضمه رسمياً لاعب الوسط الفرنسي المخضرم نغولو كانتي لمدة ثلاث سنوات. للمزيد اضغط هنا

ميلينكوفيتش-سافيتش يفضّل الهلال السعودي كشف مالك نادي لاتسيو الايطالي لكرة القدم كلاوديو لوتيتو أن لاعب الوسط الدولي الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش طلب منه مغادرة الفريق بغية الانتقال إلى الهلال السعودي. للمزيد اضغط هنا

النصر السعودي يتعاقد مع سيكو فوفانا تعاقد نادي النصر السعودي مع لاعب خط الوسط الإيفواري سيكو فوفانا قادماً من صفوف لانس الفرنسي وذلك بعقد حتى 2026. للمزيد اضغط هنا

الاتفاق يتعاقد مع ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول وإنكلترا أعلن نادي الاتفاق السعودي لكرة القدم الإثنين تعاقده مع ستيفن جيرارد، أسطورة نادي ليفربول ومنتخب إنكلترا السابق، للإشراف على تدريب فريقه الأول المشارك في الدوري السعودي لكرة القدم. للمزيد اضغط هنا

فيرمينو إلى الأهلي السعودي أعلن النادي الأهلي السعودي لكرة القدم ليل الثلاثاء، التوقيع مع النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو لتدعيم صفوفه خلال الانتقالات الصيفية. للمزيد اضغط هنا

الهلال يضم كوليبالي تعاقد نادي الهلال السعودي رسميا مع المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي قادما من تشيلسي الإنكليزي. للمزيد اضغط هنا

صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على “الأربعة الكبار” في الدوري السعودي أعلن وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي، يوم الاثنين، نقل ملكية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلىصندوق الاستثمارات العامة في السعودية. للمزيد اضغط هنا

ولي العهد السعودي يطلق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، يوم الاثنين، مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى. للمزيد اضغط هنا