الإمارات، 5 قنوات رقمية لترشيح الحصول على الإقامة الذهبية

أفادت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، أن هناك 5 قنوات رقمية مخصصة للمقيمين الأجانب في دولة الإمارات وخارجها، لترشيح أنفسهم للحصول على الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات.

وأوضحت أن تلك القنوات هي: الخدمات الذهبية عبر موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وخدمة تحقق من أهليتك للحصول على إقامة ذهبية عبر موقع الهوية والجنسية، وخدمة تصريح الإقامة الذهبية عبر موقع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي، وتقييم الأهلية للإقامة الذهبية عبر موقع مكتب أبوظبي للمقيمين، والترشح للحصول على الإقامة الذهبية (لأصحاب المواهب والمبدعين) عبر موقع وزارة الثقافة والشباب.

وتعد خدمة ترشيح للإقامة الذهبية من خلال الخدمات الذهبية عبر موقع الهوية والجنسية يتم بموجبها إصدار موافقة مبدئية لإصدار الإقامة الذهبية، حيث تشمل الفئات الآتية (النوابغ من المواهب، العلماء والمتخصصون، المستثمرون في استثمارات عامة، المستثمرون في عقار، رواد الأعمال، أوائل الثانوية العامة، خريجي الجامعات المعتمدة بالدولة، خريجي الجامعات المعتمدة خارج الدولة والعاملين في خط الدفاع الأول.

وتشتمل خدمة التحقق من الأهلية للحصول على إقامة ذهبية عبر موقع الهوية والجنسية على عدة أسئلة يقوم النظام الإلكتروني بطرحها على المتعاملين، ويتسنى لهم الإجابة عنها، لحين الرد بتقرير حول أهلية الحصول على الإقامة الذهبية.