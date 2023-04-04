الاقامة الذهبية الإماراتية بلمسة واحدة

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إطلاق خدمة جديدة «الخدمة الشاملة» للإقامة الذهبية «بلمسة واحدة»، للتسهيل على المتعاملين والاستفادة من الخدمات الذكية بكل يسر لتوفير الوقت والجهد؛ ما يعزز مسيرة التحول الرقمي للخدمات الحكومية.

وأوضحت الهيئة إطلاق الخدمة الشاملة للإقامة الذهبية لاختزال المسافات وتوحيدها عبر باقات متكاملة لإنجاز طلب الترشح للإقامة الذهبية، وإصدار التأشيرة، وتسوية الوضع، وإصدار الإقامة والهوية مع إمكانية تجديدهما بخطوة واحدة فقط.

وأشارت إلى أن برنامج الإقامة الذهبية الذي أطلق لـ5 أو 10 سنوات من دون الحاجة لوجود كفيل في الدولة، يشمل «الأفراد الموهوبين من أصحاب الكفاءات، والباحثين، والطلبة المتفوقين، والأطباء، والمختصين، والمبدعين، والرياضيين، وروّاد الأعمال، والمستثمرين في القطاعات الاقتصادية، والعقارية، والشركات الناشئة».

وأكدت منح الفئات المحددة الإقامة الذهبية، وأفراد أسرهم، بهدف خلق بيئة جاذبة تتيح للأفراد الموهوبين فرصة العمل والاستقرار لكي يكونوا جزءاً من قصة نجاح الدولة، وتفوقها في مجالات الإبداع، والأبحاث، والتطوير، والرعاية الصحية، والزراعة، والخدمات المالية، وقطاع الشركات الناشئة.

وأشارت «الهوية والجنسية» إلى المنظومة المحدثة لتأشيرات الدخول التي توفر أغراضاً وخيارات جديدة ومتعددة للراغبين في زيارة الدولة بمدد زيارة مرنة وقابلة للتمديد وتصل إلى عام، ومن دون اشتراط ضامن، أو مستضيف في الدولة، بهدف تيسير الإجراءات والمتطلبات، ما يمنح الزائرين والباحثين عن عمل الفرصة لتحقيق طموحاتهم على أرض الإمارات والتنعم بحياة آمنة ومستقرة.

ودعت الهيئة الفئات كافة إلى الاستفادة من المزايا الجديدة لمنظومة التأشيرات المحدثة بالدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة والتطبيق الذكي للتعرّف إلى تلك المزايا والتقديم عليها عبر الموقع، والتطبيق، ومراكز سعادة المتعاملين المنتشرة في الدولة، مؤكّدة أن المنظومة المحدثة للتأشيرات تمثل نقلة نوعية في دخول الأجانب وإقامتهم في المنطقة والعالم، كما أنها تجسد مبادئ وخطة الخمسين التي تتبناها القيادة الحكيمة للنهوض بالدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة، وتجسد مفاهيم التعايش والأخوّة الإنسانية التي قامت عليها دولة الإمارات.