إصدار 100 ألف تأشيرة إقامة ذهبية في الإمارات، ما طريقة الحصول عليها؟

صرح مصدر لأريبيان بزنس بأن الحكومة أصدرت أكثر من مئة ألف إقامة ذهبية، وذلك مع دخول قواعد منظومة التأشيرة الجدبدة حيز التنفيذ في الثالث من أكتوبر الماضي.

وتتطلع الإمارات لجذب شركات التكنولوجيا من خلال التأشيرات الذهبية، وأصبح الحصول على تأشيرة البحث عن العمل في الإمارات أكثر سهولة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تكلفة التأشيرة تختلف من فئة لأخرى.

كيف يمكن الحصول على التأشيرة الذهبية

هناك العديد من الطرق التي يمكن للفرد التقدم للحصول من خلالها على التأشيرة الذهبية من خلال جهات حكومية أو أصحاب العمل والوكالات وغيرها.

خطوات الحصول على التأشيرة الذهبية:

التقدم بطلب للحصول على التأشيرة الذهبية من خلال القنوات الحكومية.

التقدم بطلب للحصول على التأشيرة الذهبية من خلال المطورين العقاريين.

التقدم بطلب للحصول على التأشيرة الذهبية من خلال جهات متخصصة ووكالات.

يمكن للمرشحين المؤهلين التقدم للحصول على التأشيرة الذهبية باستخدام تطبيق GDRFA-Dubai Smart ، وذلك عن طريق 6 خطوات وهي كالتالي:

تحميل التطبيق من خلال المتاجر المعتمدة Apple store/Play store

تسجيل حساب مستخدم جديد

اختيار الخدمة المطلوبة

إرفاق المستندات المطلوبة

دفع الرسوم المستحقة على الخدمة

إرسال الطلب

كما يمكن للمرشحين المؤهلين للحصول على التأشيرة الذهبية التقديم من خلال مركز آمر، وهذه ست خطوات يجب اتباعها:

التوجه إلى أحد الفروع الخدمية لمركز آمر

تحديد الخدمة المطلوبة عند موظف الاستقبال

تقديم المستندات المطلوبة لموظف الخدمة

فحص المستندات

دفع الرسوم المستحقة على الخدمة

إرسال الطلب

تكلفة التأشيرة الذهبية

التأشيرة الذهبية لمدة 10 سنوات

رسوم إقامة: 2790 درهما إماراتيا

رسوم الهوية: 1070 درهما إماراتيا

التأشيرة الذهبية لمدة 5 سنوات:

رسوم الإقامة: 2280 درهما إماراتيا

رسوم الهوية: 575 درهما إماراتيا

التقدم بطلب للحصول على التأشيرة الذهبية من خلال المطورين العقاريين

يقدم المطور العقاري المساعدة في الحصول على تأشيرة ذهبية لمدة 10 سنوات عند شراء عقار من “داماك” ، ويمكن الدفع أيضًا من خلال العملة المشفرة.

التأشيرة الذهبية عن طريق الاستثمار

يمكن للمستثمرين العقاريين التقدم بطلب للحصول على تأشيرة ذهبية من خلال دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن طريق 4 خطوات:

1 – يقوم المتعامل بزيارة أحد مراكز الخدمة.

2- يقدم العميل المستندات ويدفع الرسوم.

3 – يجري العميل الفحص الطبي في المركز.

4 – يختم التأشيرة على جواز السفر.

المستندات المطلوبة للحصول على التأشيرة الذهبية

جواز السفر

نسخة إلكترونية من سند الملكية

صورة شخصية

تأمين صحي ساري المفعول

الهوية الإماراتية

شروط الحصول على تأشيرة مستثمر مدتها 10 سنوات

أن يكون لدى المستثمر ما لا تقل قيمته عن مليوني درهم من الممتلكات أو الأسهم (سواء عقار واحد أو أكثر) باسم مقدم الطلب.

وفي حالة الرهن العقاري يجب دفع ما لا يقل عن مليوني درهم من قيمة العقار للبنك، بالإضافة للحصول على خطاب عدم ممانعة وخطاب بالمبلغ المدفوع.

ويمكن للزوج والزوجة المشاركة في ملكية واحدة ويشترط تقديم وثيقة الزواج.

تأشيرة الأسرة

في حالة كانت الأم هي الكفيل، يشترط تقديم خطاب عدم ممانعة من الأب مصدق من كاتب العدل

الابنة فوق 18 سنة يشترط إثبات الحالة الاجتماعية من محاكم دبي.

يجب إحضار الهوية الوطنية لمواطني هذه الدول (إيران – باكستان – العراق – ليبيا – أفغانستان).

المستندات المطلوبة

جواز السفر الأصلي والهوية الإماراتية

صورة شخصية

– تأمين صحي

– شهادة الزواج مصدقة

– شهادة الميلاد مصدقة

– حساب مصرفي ورقم التحويل IBAN

الابن فوق 18 سنة (شهادة الدراسة)

ملاحظة: يُسمح فقط للمتقدمين بالدخول إلى المركز.

رسوم تأشيرة المستثمر والمتقاعد:

الخدمات الطبية مميزة: 753 درهما إماراتيا

الهوية الإماراتية: 573 درهما إماراتيا

تأشيرة جديدة: 2288.75 درهما إماراتيا

الرسوم الإدارية: 100 درهم

المجموع: 3714.75 درهما إماراتيا

تأشيرة عائلية

الرسوم: 3714.75 درهما إماراتيا

فتح ملف للحصول على التأشيرة: 318.75 درهما إماراتيا

تأشيرة الوالدين لمدة عام

الرسوم: 6821.25 درهما إماراتيا

يمكن تقديم التأشيرة من خلال دائرة الأراضي والأملاك بدبي – المكتب الرئيسي (كيوب سنتر) أو مركز دبي التجاري العالمي.

مدة الخدمة من 7 – 10 أيام

الحصول على التأشيرة الذهبية من خلال المتخصصين والوكالات

يساعد المتخصصون العملاء في الحصول على التأشيرة الذهبية بدءا من تقديم الأوراق إلى التوثيق مقابل رسوم قدرها 19990 درهمًا إماراتيًا.

المستندات المطلوبة

نسخ من جواز السفر والتأشيرة ونسخة من بطاقة الهوية الإماراتية

وعقد العمل الإماراتي

شهادة الراتب وإيصال تأكيد الدخل

شهادة التعليم مصدقة بالكامل من وزارة الخارجية الإماراتية

– كشوف الحسابات المصرفية الشخصية لمدة 6 أشهر

– سند الملكية، إذا كنت تمتلك عقارًا في دولة الإمارات العربية المتحدة

– خطاب مرجعي من صاحب العمل أو شخص مؤثر فيما يتعلق بمساهمتك في صناعتك أو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة

– نسخة من سيرتك الذاتية أو ملفك الشخصي على LinkedIn

– المقالات المنشورة والكتابات المكتوبة عنك أو عن عملك أو مساهمتك في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة

قد تستغرق معالجة الطلب فترة تتراوح بين أسبوعين أو حتى 4 أسابيع.