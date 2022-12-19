الإمارات تحدد مواعيد العطلات الرسمية خلال 2023

أصدر مجلس الوزراء الإماراتي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مواعيد العطلات المعتمدة للقطاعين العام والخاص لعام 2023.
سيشهد عيد الفطر عطلة من أربعة أيام بين 20 و23 نيسان/أبريل.
ومن المرجح أن يبدأ شهر رمضان المبارك في 23 آذار/مارس، وفقاً لتوقعات الاتحاد الدولي لعلوم الفلك والفضاء في الإمارات العربية المتحدة، ومع ذلك فهو عرضة للتغيير بناء على مشاهد القمر. أي أن الشهر الكريم قد ينتهي يوم الجمعة 21 نيسان/أبريل.
وتصادف العطلة التالي يوم 27 حزيران/يونيو ، وهو يوم عرفات.
يلي ذلك مباشرة عيد الأضحى، الذي من المتوقع أن يقع بين 28 و30 حزيران/يونيو.
ثم تأتي رأس السنة الهجرية في 21 /تموز/يوليو.
وسيكون عيد المولد النبوي الشريف في 29 أيلول/سبتمبر، مناسبة ليوم عطلة رسمية أخرى.
وتنتهي أيام العطل الرسمية خلال عام 2023، في كانون الأول/ديسمبر مع اليوم الوطني في 2 و 3 منه على التوالي.
وفقا لمنشور شاركته الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم جاءت القائمة الكاملة للعطلات لعام 2023 كما يلي:
- السنة الميلادية الجديدة: 1 كانون الثاني/يناير
- عيد الفطر: 29 رمضان حتى 3 شوال (بين 20 و23 نيسان/أبريل)
- يوم عرفات: 9 ذي الحجة (27 حزيران/يونيو)
- عيد الأضحى: 10-12 ذي الحجة (بين 28 و30 حزيران/يونيو)
- رأس السنة الهجرية: 21 يوليو (29 أيلول/سبتمبر)
- عيد المولد النبوي الشريف: 29 أيلول/سبتمبر
- اليوم الوطني: 2-3 ديسمبر