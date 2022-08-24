ارتفاع صافي أرباح دار الأركان 312% في الربع الثاني من 2022

كشفت شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الثاني من 2022 بنسبة 312.6% ليصل إلى 92.58 مليون ريال، بعد اقتطاع الزكاة والضريبة، مقابل 22.44 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وأفادت الشركة أن صافي أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفع بنسبة 515.4% إلى نحو 313.6 مليون ريال، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي حينما حقق 50.96 مليون ريال.

ولفتت إلى أنه على أساس ربعي، انخفض صافي الأرباح بنسبة 58.1% في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بصافي ربح نحو 221.02 مليون ريال في الربع الأول.

وقالت “دار الأركان” في بيان على “تداول السعودية”، الأربعاء، إن زيادة صافي الأرباح في الربع الثاني من 2022، على أساس سنوي، تعود بصفة رئيسية إلى ارتفاع مبيعات العقارات.

وأضافت أن الارتفاع في مصاريف التشغيل، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات التأجير وانخفاض إيرادات الاستثمارات في الشركات الزميلة مع انخفاض الإيرادات الأخرى غير التشغيلية المحققة من المرابحات الإسلامية، قد تم تعويضه بانخفاض تكلفة التمويل بالإضافة إلى عائدات بيع الاستثمارات في الشركات الزميلة وكان له الأثر على صافي الربح.