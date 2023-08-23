أول امتياز تجاري في قطاع تأجير السيارات في المملكة

منحت شركة الوفاق لحلول النقل “يلو” حق الامتياز لعلامتها التجارية لأول مستثمر سعودي سيقدم خدمات تأجير السيارات للمستفيدين بالعلامة التجارية للشركة.

حيث رعت الهيئة العامة للنقل حفل تدشين أول عقد امتياز تجاري في قطاع تأجير السيارات في المملكة، حيث منحت شركة الوفاق لحلول النقل “يلو” حق الامتياز لعلامتها التجارية لأول مستثمر سعودي سيقدم خدمات تأجير السيارات للمستفيدين بالعلامة التجارية للشركة.





وستسهم هذه الاتفاقية في فتح المجال للراغبين في الاستثمار في قطاع تأجير السيارات بنظام الامتياز التجاري الذي سيعزز نمو وتوسع الشركات الوطنية الناشئة ورواد الأعمال في هذا القطاع، كما ستسهم في بناء الشراكات الناجحة وجذب المزيد من المستثمرين على جميع المستويات الإقليمية والعالمية للسوق المحلي وبما ينعكس على النمو الاقتصادي وفقا لـ” وكالة الأنباء السعودية”.

وتسعى الهيئة العامة للنقل وبالتعاون مع جميع شركائها في القطاع الخاص إلى إيجاد الفرص الجاذبة وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة للمستثمرين، وبما يضمن نمو واستدامة أنشطة وقطاعات النقل في المملكة، تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030.

يُذكر أن وزارة العدل استقبلت عبر محاكم التنفيذ في المملكة، أكثر من 27 ألف طلب تنفيذ لعقود إيجار سيارات منذ بدء استقبال المحاكم لعقود تأجير السيارات كسندات تنفيذ، حيث تسري عليها أحكام العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.

وبدأت محاكم التنفيذ باستقبال عقود إيجار السيارات، بالنظر إلى أنها سندات تنفيذية من خلال الربط الإلكتروني مع وزارة النقل؛ حيث يمكن للمستفيد التقدم بطلبه لمحكمة التنفيذ مباشرة من خلال إجراءات إلكترونية بسيطة وواضحة.