تصدرت الخطوط الجوية الأمريكية قائمة أكبر 5 شركات طيران في العالم من حيث حجم الأسطول برصيد 980 طائرة.

واحتلت خطوط دلتا الجوية المركز الثاني برصيد 960 طائرة، وهي أكبر شركة طيران في العالم في عام 2023 من حيث الإيرادات.

ونشر موقع Simple Flying قائمة بأكبر خمس شركات طيران تجارية (ركاب وبضائع) من حيث حجم الأسطول في عام 2023.

وقال الموقع إن هناك بعض الطائرات في كل شركة طيران قد تكون غير نشطة مؤقتا، وانه اعتمد القائمة على إجمالي الطائرات المسجلة حالياً لدى الشركات.

المركز الخامس: فيديكس إكسبرس (733 طائرة)

فيدكس إكسبرس هي أكبر شركة طيران للشحن في العالم من حيث حجم الأسطول وأطنان الشحن المنقولة.

يقع المقر الرئيسي لشركة الشحن الأمريكية في ممفيس بولاية تينيسي وهي شركة تابعة لشركة فيدكس وتدير خدمات الشحن إلى أكثر من 375 وجهة في أكثر من 200 دولة في ست قارات.

وبصرف النظر عن مركزها الوطني في ممفيس، تمتلك الشركة محاور إقليمية في جميع أنحاء الولايات المتحدة ومحاور دولية في كندا وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط.

لدى الشركة حجم أسطول مكون من 733 طائرة وهي أكبر مشغل لطائرة إيرباص A300-600 وتشغل أيضا آخر طائرة من هذا النوع الذي تم بناؤه على الإطلاق.

تستخدم فيديكس حاليا مزيج من طائرات إيرباص وبوينغ وماكدونيل دوغلاس. كما تقوم الشركة بتشغيل طائرات ATR و Cessna كجزء من أسطولها.

يضم أسطول الخطوط الرئيسة طائرات إيرباص A300-600 وبوينج 757-200F وبوينج 767-300F وبوينج 777F وMD-11F.

المركز الرابع: ساوث ويست ايرلاينز (878 طائرة)

خطوط ساوث ويست الجوية هي أكبر شركة طيران منخفضة التكلفة في العالم. يقع المقر الرئيسي لشركة الطيران في دالاس، تكساس، وتدير ما يقرب من 125 وجهة في 42 ولاية في الولايات المتحدة والمكسيك وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي. مع ما مجموعه 15 مدينة تركيز (محاور صغيرة)، تدير ساوث ويست أكثر من 4000 رحلة يومية.

تأتي ساوث ويست في المرتبة الرابعة بحجم أسطول ممتاز يبلغ 878 طائرة. بصرف النظر عن حفنة من طائرات بوينج 727-200 المستأجرة، فإن شركة الطيران هي مشغل حصري لطائرات عائلة بوينج 737. وتملك أسطول ضخم من نوع طائرات واحد، أصبحت Southwest أيضا أكبر مشغل في العالم من هذا النوع.

يضم الأسطول الحالي لشركة طيران ساوث ويست طائرات بوينج 737-700 و737-800 و737 MAX 8. بصرف النظر عن 202 طائرة نشطة من طراز 737 MAX 8s، فإن شركة الطيران لديها 270 طائرة أخرى من هذا النوع عند الطلب. ولدى الشركة أيضا 192 طائرة من طراز 737 ماكس 7.

ويبلغ إجمالي الطلبيات المعلقة لشركة الطيران 462 طائرة بوينغ.

المركز الثالث: الخطوط الجوية المتحدة (930 طائرة)

الخطوط الجوية المتحدة هي إحدى شركات الطيران الرئيسة الثلاث في الولايات المتحدة. يقع المقر الرئيسي لشركة الطيران في شيكاغو، إلينوي، وتسير رحلاتها إلى ما يقرب من 350 وجهة حول العالم.

وبصرف النظر عن وجهاتها المحلية، تقوم الشركة بتشغيل خدمات مجدولة إلى أكثر من 130 وجهة دولية عبر القارات الخمس. تحتل يونايتد إيرلاينز المرتبة الثالثة بـ 930 طائرة مثيرة للإعجاب.

بعد اندماجها مع كونتيننتال إيرلاينز في عام 2010، استحوذت شركة الطيران على مئات الطائرات من كونتيننتال. كما جعل الاندماج شركة الطيران ثالث أكبر شركة طيران في العالم من حيث حجم الأسطول.

وتشغل الشركة حاليا طائرات إيرباص A319 وA320. ومع ذلك، فإن شركة الطيران لديها 70 طائرة A321neo و50 A321XLR و45 طائرة A350- 900 تحت الطلب.

وتشغل شركة الطيران مجموعة واسعة من طائرات بوينغ، بما في ذلك طائرات 737 (-700/800/900/MAX 8/9). تمتلك شركة الطيران أيضا 737 MAX 10 قيد الطلب، ولم يتم تحديد الكمية الدقيقة منها بعد. كما تشغل الشركة طائرات 757 (-200/300) و767 (300/400) و777 (200/300) و787 (8/9/10).

اعتبارا من يوليو الماضي، يبلغ متوسط عمر أسطول يونايتد إيرلاينز ما يزيد قليلا عن 16 عاما. أقدم طائرات يونايتد هي بوينج 767-300ERs، التي يزيد عمرها عن 30 عاما. الأقرب في الثانية ستكون طائرة بوينج 777-200ER التابعة لشركة الطيران، التي يبلغ عمرها التقريبي 27 عاما. تمتلك شركة الطيران طلبا رائعا يبلغ 674 طائرة إيرباص وبوينج.

المركز الثاني: خطوط دلتا الجوية (960 طائرة)

خطوط دلتا الجوية هي أكبر شركة طيران في العالم في عام 2023 من حيث الإيرادات. يقع المقر الرئيسي لشركة الطيران في أتلانتا، جورجيا، وتسير رحلاتها إلى ما يقرب من 335 وجهة حول العالم. وبصرف النظر عن وجهاتها المحلية، تقوم الشركة بتشغيل خدمات مجدولة في أكثر من 55 دولة عبر القارات الست. بما في ذلك شركات الطيران الإقليمية التابعة لها، تشغل دلتا أكثر من 5500 رحلة يومية.

كعضو مؤسس في تحالف سكاي تيم للطيران، تحتل دلتا المرتبة الثانية بـ 960 طائرة استثنائية. تستخدم شركة الطيران مزيجا رائعا من طائرات إيرباص وبوينغ في أساطيلها الضيقة والعريضة البدن.

يشار إلى أن دلتا كانت تشغل أسطول بوينغ فقط قبل اندماجها مع شركة نورث ويست إيرلاينز في عام 2008.

استحوذت شركة الطيران العديد من طائرات إيرباص من أسطول الشمال الغربي. ومنذ ذلك الحين أضيفت طائرات إيرباص جديدة إلى أسطول دلتا.

وتشغل الشركة حاليا طائرات إيرباص A220 (100/300) وعائلة A320 (319/320/321) وA321neo وA330 (200/300) وA330neo وA350-900.

وتشغل الشركة أيضا مجموعة واسعة من طائرات بوينغ، بما في ذلك طائرات بوينغ 717-200 و737 (-800/900). ثم أن لدى شركة الطيران 100 طائرة 737 ماكس 10 تحت الطلب. كما تشغل الشركة طائرات 757 (-200/300) و767 (300/400). دلتا هي شركة الطيران الرئيسة الوحيدة في الولايات المتحدة التي لا تستخدم طائرة بوينج 787 دريملاينر الحديثة. تمتلك شركة الطيران طلبا معلقا يبلغ 313 طائرة إيرباص وبوينج.

المركز الأول: الخطوط الجوية الأمريكية (980 طائرة)

الخطوط الجوية الأمريكية هي أكبر شركة طيران في العالم من حيث الإيرادات في عام 2023.

يقع المقر الرئيسي في فورت وورث، تكساس، وتخدم أكثر من 350 وجهة حول العالم. وبصرف النظر عن وجهاتها المحلية، تقوم الشركة بتشغيل خدمات مجدولة في أكثر من 60 دولة عبر القارات الست. مع متوسط أكثر من نصف مليون مسافر يوميا، تنقل شركة الطيران أكثر من 200 مليون مسافر سنويا.

والشركة هي العضو المؤسس في تحالف oneworld لأكبر شركات الطيران من حيث حجم الأسطول مع 980 طائرة ضخمة في أسطولها الرئيسي.

تدير شركة الطيران مزيجا من طائرات إيرباص وبوينغ. مثل يونايتد إيرلاينز ، تشغل أسطول إيرباص ضيق البدن فقط. بالإضافة إلى ذلك، تقوم شركة الطيران بتشغيل طائرات بوينج في كل من فئتي البدن الضيق والبدن العريض.

وتشغل الشركة حاليا عائلة إيرباص A320 (319/320/321) و A321neo. ولدى الشركة 50 طائرة إيرباص A321XLR تحت الطلب، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2024.

كما تشغل الشركة أيضا مجموعة واسعة من طائرات بوينغ، بما في ذلك بوينغ 737 (-800/MAX 8). الخطوط الجوية الأمريكية هي واحدة من أكبر مشغلي الطائرات 737-800، مع أكثر من 300 نموذج في أسطولها. بصرف النظر عن 50 طائرة نشطة من طراز 737 MAX 8s، فإن شركة الطيران لديها 80 طائرة أخرى من النوع عند الطلب. سيتم تسليم الطائرة الجديدة على أساس متجدد حتى عام 2028. في فئة الجسم العريض، تقوم شركة الطيران بتشغيل 777 (200/300) و787 (-8 و -9). تمتلك شركة الطيران طلبا رائعا من 174 طائرة إيرباص وبوينج.