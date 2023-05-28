فاز الرئيس التركي أردوغان في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد واحتفل بعد فرز الأصوات فيما بدأ أنصار أردوغان في الاحتفال بفوزه المتوقع بمشاركة قياسية بلغت 83.99 بالمئة ليتولى فترة رئاسية ثالثة لخمسة سنوات مقبلة تنتهي سنة 2028.

ودعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاثنين إلى “الوحدة والتضامن” بعد فوزه بفارق ضئيل في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي مددت حكمه المستمر منذ عقدين حتى العام 2028. وخاطب اردوغان مؤيديه الذين احتشدوا أمام القصر الرئاسي قائلا “سنترك الخلافات السياسية جانبا وندعو إلى الوحدة والتضامن”، مؤكدا “ندعو إلى ذلك من كل قلبنا”. وأكد أردوغان، أن حكومته ستسخر كافة إمكاناتها في الفترة المقبلة لنهضة الاقتصاد وتأهيل مناطق الزلزال. وأوضح أردوغان أن المسألة الأهم في الأيام القادمة هي حل مشاكل زيادة الأسعار الناجمة عن التضخم. وأضاف: “سنواصل سياسة الاستقرار، والتخطيط لبناء اقتصاد إنتاجي يقوم على أساس الاستثمار وخلق فرص العمل”.

وهنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال الأمير تميم في تغريدة: “أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيدا من التطور والنماء” بحسب وكالة الأناضول.

أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) May 28, 2023

وانتهت عملية التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تركيا عند الساعة 17:00 (GMT +3)، الأحد، بعد انطلاقها في الثامنة صباحا.

وتنافس في جولة الإعادة كل من مرشح تحالف الجمهور الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة، رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو.