أحد منافسي أردوغان ينسحب من السباق الرئاسي ويلوم فيديو إباحي بالذكاء الاصطناعي

أعلن محرم إنجه أحد المنافسين الأربعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية في 14 مايو اليوم (الخميس) انسحابه من السباق بسبب شريط فيديو إباحي زعم إنجه أنه مزور بالذكاء الاصطناعي وتقنية التزييف العميق، و المرشّح إينجة وهو زعيم “حزب البلد”، تورّط أو جرى توريطه بنشر صور جنسيّة أظهرت خيانته لزوجته، الأمر الذي دفعه للانسحاب، ويعتقد أن أصوات إينجه ستذهب لكمال كيلتشدار أوغلو، فإينجه أساساً كان قد انشق عن حزب الشعب الجمهوري المُعارض بزعامة كليتشدار أوغلو. وقال “لم تستطع جمهورية تركيا حماية سمعتي. مدعي هذا البلد، إعلام هذا البلد، أمن هذا البلد لا يمكن أن يحمي سمعتي”..

ودافع عن نفسه قائلاً: “ليس لديّ مثل هذه الصورة، ليس لدي مثل هذا التسجيل”، في إشارة إلى ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المقاطع والصور الجنسيّة. إينجه أكّد بأن هذه الصور التي انتشرت له “مزيفة”، من إنتاج منظمة غولن، وأن “الدولة والصحافة لم تحمِ سمعته كمرشح رئاسي”. وللمرشّح المُنسحب انتقادات طالت الحزب الحاكم و”تحالف الجمهور”، ومرشحه رجب طيب إردوغان، وبينما أعلن أنه ينسحب من الترشح للرئاسة، أضاف أنه سيخوض انتخابات البرلمان يوم 14 من شهر مايو الحالي.

وقال إنجه الذي نال ما بين 2 و4% من نيات التصويت في استطلاعات الرأي الأخيرة خلال مؤتمر صحفي: «أسحب ترشيحي» للانتخابات، وفق «فرانس برس». ويخوض السباق حالياً 3 مرشحين هم أردوغان، وكمال كليتشدار أوغلو، وسينان أوغان في انتخابات رئاسية وبرلمانية الأحد القادم.

كيليتشدار أوغلو هذه، بعد ساعات من إعلان محرم إنجه، انسحابه من السباق الانتخابي اتهم روسيا بدعم أردوغان.

وكتب كيليتشدار أوغلو عبر “تويتر”: “الأصدقاء الروس الأعزّاء، أنتم تقفون وراء عمليّات المونتاج والمؤامرات والتزوير والتسجيلات التي كُشِفت أمس في هذا البلد”، مضيفاً: “إذا كنتم تريدون الحفاظ على صداقتنا بعد 15 أيّار، فلا تمسّوا بالدولة التركيّة. نحن نؤيّد دوماً التعاون والصداقة”، على حدّ تعبيره.

Sevgili Rus Dostlarımız,

Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 11, 2023

يأتي هذا فيما تُظهر استطلاعات الرأي تقدّم زعيم المعارضة العلمانيّة بشكل طفيف على إردوغان في الانتخابات الرئاسيّة الأحد. وإذا لم يحصل أيّ من المرشّحين على أكثر من 50% من الأصوات، ستجري جولة ثانية في 28 أيّار. وكان رئيس حزب “الوطن”، محرم إنجه، قد أعلن، أمس، انسحابه من السباق الرئاسي على أثر تحوّله إلى هدف لحملة تشهير على الإنترنت، تضمّنت خصوصاً صوراً مزيّفة له برفقة نساء، أو جالساً خلف مقود سيّارة فاخرة.