ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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تركيا تقرر مصيرها اليوم أردوغان أم كليتشدار أوغلو

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

بدأ الأتراك التصويت اليوم الأحد في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية بين رجب طيب أردوغان الذي يتولى المنصب منذ أغسطس(آب 2014) ومنافسه المعارض كمال كليتشدار أوغلو.

وبدأ التصويت في الساعة الثامنة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش) وينتهي في الخامسة مساء (1400 بتوقيت جرينتش). ومن المتوقع أن تبدأ النتائج في الظهور بحلول مساء اليوم.

ويتولى رئيس تركيا منصبه مدة خمس سنوات. وقد أقر استفتاء أُجري عام 2017 مقترح أردوغان توسيع سلطات الرئاسة وجعل رئيس الدولة رئيسا للحكومة وإلغاء منصب رئيس الوزراء. وهو يضع، بصفته رئيسا لتركيا، السياسات المتعلقة بالاقتصاد والأمن والشؤون الداخلية والدولية.

وخالف أردوغان استطلاعات الرأي وتقدم بشكل مريح بفارق خمس نقاط مئوية تقريبا عن منافسه كمال كليتشدار أوغلو في الجولة الأولى في 14 مايو .

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