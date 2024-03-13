رفع دعوى قضائية جديدة ضد إنفيديا.. انتهاك حقوق النشر

تواجه شركة صناعة الرقائق الإلكترونية العملاقة “إنفيديا“، دعوى قضائية جماعية مقدمة من 3 مؤلفين، اتهموا الشركة بانتهاك حقوق النشر والطبع، الخاصة بهم من خلال استخدام كتبهم في تدريب منصة الذكاء الاصطناعي التابعة لها “نيمو” دون الحصول على موافقتهم.

وقال بريان كين، وعبدي ناظميان، وستيوارت أونان، إن أعمالهم كانت جزءًا من مجموعة بيانات تضم حوالي 196.640 ألف كتابًا ساعدت في تدريب “نيمو” على محاكاة اللغة المكتوبة العادية، قبل حذفها في أكتوبر “بسبب الإبلاغ عن انتهاك حقوق الطبع والنشر”.

رفع دعوى ضد إنفيديا لانتهاك حقوق النشر

وفي دعوى جماعية مقترحة تم رفعها ليلة الجمعة في المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو، قال المؤلفون إن عملية الإزالة تعكس “اعتراف” شركة “إنفيديا” بأنها قامت بتدريب NeMo على مجموعة البيانات، وبالتالي انتهكت حقوق النشر والطبع، الخاصة بها.

إنهم يسعون للحصول على تعويضات غير محددة للأشخاص في الولايات المتحدة الذين ساعدت أعمالهم المحمية بحقوق الطبع والنشر في تدريب ما يسمى بنماذج اللغة الكبيرة من NeMo في السنوات الثلاث الماضية.

ومن بين الأعمال التي تشملها الدعوى رواية كين “Ghost Walk” الصادرة عام 2008، ورواية نازيميان الصادرة عام 2019 “Like a Love Story”، ورواية أونان القصيرة لعام 2007 “Last Night at the Lobster”.

مجموعة متزايدة من الدعاوى القضائية

هذه الدعوى تسحب “إنفيديا” إلى مجموعة متزايدة من الدعاوى القضائية من قبل الكتاب، ومعها صحيفة نيويورك تايمز، حول الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي ينشئ محتوى جديدًا يعتمد على مدخلات مثل النصوص، والصور، والأصوات.

تروج “إنفيديا” لـ NeMo كوسيلة سريعة وبأسعار معقولة لتبني الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ومن بين الشركات الأخرى التي رفعت دعاوى قضائية بشأن هذه التكنولوجيا شركة أوبن إيه آي، التي أنشأت منصة الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي، وشريكتها مايكروسوفت.

لقد جعل صعود الذكاء الاصطناعي شركة “إنفيديا” مفضلة لدى المستثمرين.

وارتفع سعر سهم شركة تصنيع الرقائق، ومقرها سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، بنسبة 600% تقريبًا منذ نهاية عام 2022، مما أعطى “إنفيديا” قيمة سوقية تبلغ حوالي 2.2 تريليون دولار.