“صدأ الفولاذ” يشعل الخلاف بين أصحاب الشاحنة “سايبر ترك” وشركة تسلا

ربما أصبح العالم يتوقع شبه الكمال من إيلون ماسك ومنتجاته، ومع ظهور أي مشكلة تبدأ سهام النقد تطال الملياردير الأمريكي، وهذا هو ما حدث مع الشاحنة Cybertruck الكهربائية التي تم إطلاقها مؤخرا.

ظهرت شاحنة تسلا الجديدة في الأسواق في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن شهدت عدة سنوات من التأخير، ومع مرور عدة أسابيع بدأت تتدفق الشكاوى بالفعل حول ظهور بقع الصدأ على هيكل الشاحنة “الفولاذ المقاوم للصدأ شديد الصلابة”، والذي تدعي تسلا أنه “مضاد للرصاص حرفيًا”.

لم تكن هذه هي الأزمة الأولى التي واجهتها الشاحنة سايبرترك، فقد تعرضت قبل ذلك لانتقادات بسبب تجمد مقابض أبواب السيارة في الطقس الثلجي واشتعال النيران في بطارياتها، وتبدو مشكلة الصدأ وكأنها صداع جديد للشركة المصنعة للسيارة.

نشر مستخدم يحمل اسم “Raxar” مؤخرًا في منتدى Cybertruck Owners Club اكتشاف علامات صدأ برتقالية على الجزء الخارجي للشاحنة، وأصبح المجتمع، الذي كان منزعجا بالفعل من عيوب التصميم المزعومة الأخرى، أكثر انزعاجا، حيث انضم العديد منهم إلى Raxar في الإبلاغ عن بقع الصدأ على شاحناتهم الخاصة.

السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات يُقال إنها تباع بالتجزئة بحوالي 60 ألف دولار، ولكن يمكن أن تصل إلى نحو 96 ألف دولار اعتمادا على الطراز.

بعد شهرين فقط من طرحها للبيع، توقف المشترون الغاضبون عن نشر صور فخورة لسياراتهم الجديدة، وبدلا من ذلك بدأوا في نشر صور لبقع الصدأ على الأجزاء الخارجية لشاحناتهم، وفقا لـ”agmetalminer”.

لا يتم تسليم الشاحنة للعملاء بطبقة من الطلاء كما نرى في السيارات أو الشاحنات الأخرى، يتعين على المالك أن يختار ما إذا كان يريد دفع مبلغ إضافي قدره 6000 دولار أمريكي مقابل تغطية شاحنته بأفلام طلاء حريرية شفافة ممتازة.

تشير العديد من منشورات المنتديات، على أن الادعاءات المتعلقة بصدأ الفولاذ في شاحنة تسلا قد لا تكون صحيحة، فالفولاذ المقاوم للصدأ لا يسبب أي بقع.

ويوصي دليل مالك سايبرترك بشدة بتنظيف سطح الشاحنة باستخدام مذيب يحتوي على الكحول لإزالة البقع الزيتية والحمضية مثل القطران أو فضلات الطيور. وينص أيضا على اتباع ذلك عن طريق شطف السطح بالماء النظيف أو بالصابون المعدّل لدرجة الحموضة، خاصة بعد رحلة طويلة.