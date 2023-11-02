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شاهد فيديو لنجاح سيارة تسلا سايبر تراك في اختبار جو روجان قبل طرحها هذا الشهر

نجحت سيارة سايبر تراك من تسلا باختبار غريب وسقط السهم الذي رماه جو روجان دون أن يمكن من اختراق السيارة تاركا علامة مكان اصطدامه بمعدنها.

فريق التحرير by فريق التحرير

صدت شاحنة سايبر تراك Cybertruck من تسلا اختبارا لإظهار مدى قوتها بعد أن قام جو روجان بإطلاق سهم، خلال مقابلة مع إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، للتحقق من صلابة السيارة، وسقط السهم دون أن يمكن من اختراق السيارة تاركا علامة مكان اصطدامه بمعدنها.

تسلا

تسلا تهدف لتصنيع 200 ألف وحدة من شاحنتها الصغيرة الكهربائية

ونقلت رويترز عن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة، يوم الثلاثاء، إن الشركة تهدف إلى تصنيع 200 ألف وحدة من شاحنتها الصغيرة الكهربائية Cybertruck سنويًا. وكانت الشركة قد قالت في وقت سابق إن تسلا لديها القدرة على تصنيع أكثر من 125 ألف شاحنة سايبر تركية سنويًا، وأضاف ماسك أن هناك إمكانية لرفعها إلى 250 ألفًا في عام 2025.

إيلون ماسك مالك شركة تسلا

ستبدأ عمليات تسليم الشاحنة الصغيرة التي طال انتظارها في 30 نوفمبر، أي بعد ما يقرب من أربع سنوات من كشف ماسك عنها في حدث في لوس أنجلوس، حيث قام رئيس التصميم الخاص به بكسر نافذة “الزجاج المدرع” للمركبة بكرة معدنية بينما عرض سلسلة من الاختبارات للجمهور.

سيارة تسلا الجديدة
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...