صدت شاحنة سايبر تراك Cybertruck من تسلا اختبارا لإظهار مدى قوتها بعد أن قام جو روجان بإطلاق سهم، خلال مقابلة مع إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، للتحقق من صلابة السيارة، وسقط السهم دون أن يمكن من اختراق السيارة تاركا علامة مكان اصطدامه بمعدنها.

تسلا تهدف لتصنيع 200 ألف وحدة من شاحنتها الصغيرة الكهربائية

ونقلت رويترز عن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة، يوم الثلاثاء، إن الشركة تهدف إلى تصنيع 200 ألف وحدة من شاحنتها الصغيرة الكهربائية Cybertruck سنويًا. وكانت الشركة قد قالت في وقت سابق إن تسلا لديها القدرة على تصنيع أكثر من 125 ألف شاحنة سايبر تركية سنويًا، وأضاف ماسك أن هناك إمكانية لرفعها إلى 250 ألفًا في عام 2025.

ستبدأ عمليات تسليم الشاحنة الصغيرة التي طال انتظارها في 30 نوفمبر، أي بعد ما يقرب من أربع سنوات من كشف ماسك عنها في حدث في لوس أنجلوس، حيث قام رئيس التصميم الخاص به بكسر نافذة “الزجاج المدرع” للمركبة بكرة معدنية بينما عرض سلسلة من الاختبارات للجمهور.

Podcast with the great and powerful @elonmusk #ad Full episode is 2 hours and 41 minutes, first 2 hours is available here on https://t.co/AIkGSaxVMA pic.twitter.com/DQh0GGNyaO — Joe Rogan (@joerogan) October 31, 2023