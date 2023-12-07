آبل ترقي ميكروفون “آيفون 16” لتجربة استثنائية بالذكاء الاصطناعي

تخطط آبل لترقية كبيرة لميكروفون آيفون 16 لتحسين تجربة “سيري” المحسّنة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وفقًا لتصريحات مينغ-تشي كوو، محلل آبل.

وقال كوو، إن تعزيز ميزات ومواصفات وبرمجيات “سيري” هو الأمر الرئيسي لتعزيز محتوى الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأضاف كوو أن طموحات آبل في مجال الذكاء الاصطناعي الناتج ودمج نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) في “سيري” ستعتمد بشكل كبير على تحسين معالجة الصوت.

وتقوم آبل بالتحضير لترقية كبيرة لميكروفون “آيفون 16” حيث يعتبر نسبة الإشارة إلى الضوضاء الأفضل مواصفة رئيسية ستحسّن تجربة “سيري” بشكل كبير، وفقًا لكوو سيكون الميكروفون الجديد أيضًا أكثر مقاومة للماء، بحسب ما نشر موقع “ماك رومرز”.

وتؤكد هذه الترقية التقارير الأخرى التي تشير إلى أن آبل تخطط لجعل ميزات “سيري” المحسّنة نقطة مبيعات رئيسية لآيفون 16.

ومن المتوقع أن تأتي ميزات “سيري” الجديدة التي يتم تشغيلها بواسطة LLMs في نظام التشغيل الجديد “آي أو إس 18”.

وأشار كوو إلى أن آبل قامت بإعادة تنظيم فريق “سيري” في الربع الثالث من هذا العام لدمج الذكاء الاصطناعي المولد ونماذج اللغة الكبيرة. ومع ذلك، تزيد توقعات كوو من الشائعات التي تشير إلى أن ميزات الذكاء الاصطناعي الإضافية على الجهاز قد تظل حصرية لطرازات آيفون 16.

وتقوم شركتي “إيه إيه سي”، و جيورتيك”، بتوريد الميكروفونات الخاصة بآيفون 16 المقرر طرحه العام المقبل، بالمواصفات الجديدة.

وسيكون متوسط سعر الميكروفونات لآيفون 16 على الأقل بنسبة 100 -150% أعلى من سعر ميكروفونات آيفون 15، ونتيجة لذلك، يُتوقع أن تستفيد إيرادات وأرباح الشركتين بشكل كبير من هذه الترقية.