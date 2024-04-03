ظاهرة الكسوف الكلي للشمس 2024.. حدث تاريخي

عندما يعبر القمر أمام الشمس يوم 8 أبريل/نيسان، ستغرق أجزاء من أمريكا الشمالية في الظلام، مما يمثل ظاهرة سماوية نادرة لن تعود لعقود من الزمن، وهو ما يطلق عليه ظاهرة الكسوف الكلي للشمس.

متى يبدأ كسوف الشمس الكلي 2024؟

وقال فريد إسبيناك، عالم الفيزياء الفلكية السابق من مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا لشبكة ABC News الأمريكية: “عندما يتم تغطية قرص الشمس بالكامل بالقمر، يتغير ضوء النهار فجأة من ضوء الشمس الساطع إلى شفق غريب للغاية في غضون ثوانٍ”.

وقال إسبيناك: “يصبح الظلام كافيا لرصد النجوم والكواكب الساطعة، لذا فإن الأمر مثير للغاية ومذهل للغاية”.

وكان آخر كسوف كلي للشمس في أمريكا في أغسطس/آب 2017، لكن فارق السبع سنوات بين الكسوفين “خادع”، بحسب إسبيناك.

وقال إسبيناك: “إذا نظرت إلى ما قبل عام 2017، فستجد أن آخر عام كان في عام 1979”. “لذا فمن الخادع بعض الشيء أن هذين الخسوفين حدثا خلال 7 سنوات من بعضهما البعض.”

لن يحدث الكسوف الكلي التالي للشمس في الولايات المتحدة المتجاورة حتى أغسطس/آب 2044 في مونتانا وداكوتا الشمالية، ومن المقرر أن يحدث الكسوف التالي الذي يمتد من الساحل إلى الساحل في عام 2045، وفقا لوكالة ناسا.

مدة كسوف الشمس الكلي

نسبيًا، يعد كسوف الشمس الكلي لعام 2024 “أفضل” من عام 2017، لأن المسار الكلي أوسع بنسبة 60% تقريبا ومدة الكسوف أطول بحوالي 60%، وفقًا لإسبيناك، الذي أوضح أن بعض المواقع داخل المسار ستشهد ما يصل إلى 4 دقائق ونصف من الخسوف.

يُطلق على مسار ظل القمر عبر سطح الأرض اسم مسار الكسوف الكلي، ولمشاهدة كسوف الشمس الكلي في 8 أبريل/نيسان، يجب أن يكون المشاهدون ضمن المسار الذي يبلغ عرضه 115 ميلا.

في الولايات المتحدة، يبدأ مسار الكسوف الكلي في تكساس وسيمر عبر أوكلاهوما وأركنساس وميسوري وإلينوي وكنتاكي وإنديانا وأوهايو وبنسلفانيا ونيويورك وفيرمونت ونيوهامبشاير وماين. وستشهد أجزاء صغيرة من ولايتي تينيسي وميشيغان أيضًا كسوفًا كليا للشمس، وفقا لوكالة ناسا.

موعد الكسوف الكلي للشمس 2024

نظرًا لحقيقة أن كسوف الشمس الكلي في 8 أبريل/نيسان سيكون الأخير من نوعه الذي يحدث في أمريكا الشمالية منذ 20 عاما، فمن المتوقع أن يكون أكبر حدث سفر جماعي في الولايات المتحدة في عام 2024، حسبما قال مايكل زيلر، خبير رسام خرائط كسوف الشمس.

قارن زيلر السفر في يوم الكسوف بـ”50 مباراة سوبر بولز متزامنة في جميع أنحاء البلاد”، قائلا إن من المتوقع أن يسافر أربعة ملايين شخص لمشاهدته.

وقال: “عندما تنظر إلى عدد الأشخاص المتوقع وصولهم إلى مسار الكسوف الكلي للشمس، فإننا نقدر أن هذه الأرقام تعادل تقريبًا 50 مباراة سوبر بول متزامنة في جميع أنحاء البلاد، من تكساس إلى ماين”.

نصائح لمشاهدة كسوف الشمس

تحسبًا للكسوف التاريخي، تستعد مقاطعة صغيرة في تكساس لحالة الطوارئ بسبب العدد الهائل من السياح المتوقعين

وفي فبراير/شباط، أصدر قاضي مقاطعة بيل، ديفيد بلاكبيرن، إعلانًا محليًا عن الكارثة، قائلًا إنه من المتوقع أن يتضاعف عدد السياح في المقاطعة البالغ عددهم 400 ألف نسمة.

وقال زيلر إن تكساس هي المكان الرئيسي الذي يسافر إليه مطاردو الكسوف لأنها تقع في مسار الكسوف الكلي ولديها أفضل الفرص لسماء صافية في يوم الكسوف.