ارتفعت أسهم إنفيديا بنسبة 26 بالمئة في تعاملات ما بعد ساعات التداول بعد صدور تقرير الربع الأول للعام المالي 2024، والذي أظهر تقديرات أرباح الربع الأول للسنة المالية 2024 يوم الأربعاء بحوالي 7.19 مليار دولار، مع توقعات أقوى من المتوقع والتي دفعت الأسهم للصعود بنسبة 26 ٪ في التداول الموسع.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جنسنغ هوانغ إن الشركة تشهد “ارتفاعًا في الطلب” على منتجات مراكز البيانات الخاصة بها.

أظهر التقرير تجاوز الإيرادات والأرباح تقديرات وول ستري ، في حين تجاوزت توقعات الشركة للربع الثاني لكل من الأرباح والخسائر توقعات المحللين.

انخفض صافي الدخل المعدل بنسبة 21٪ على أساس سنوي ، لكن تركيز المستثمرين انصب على الأرقام المعدلة ، والتي تستثني البنود غير المتكررة.

وصلت عائدات منصة إنفيديا المصممة بالذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات إلى مستوى قياسي ، مدفوعة بالطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغات الكبيرة ، في حين يُعزى الانخفاض السنوي لمنصة الألعاب إلى بيئة الاقتصاد الكلي الصعبة وانخفاض الشحنات.

وأشار تقرير لبلومبرغ أن القيمة السوقية لشركة إنفيديا كسبت 29٪ في تعاملات ما بعد السوق يوم الأربعاء وفقًا للتوقعات، إذا صمدت هذه المكاسب ، فسترتفع قيمة الشركة بمقدار 219 مليار دولار إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 974 مليار دولار، ومن شأن ذلك أن يتفوق على مكاسب أبل التي بلغت 191 مليار دولار ليوم واحد في نوفمبر وزيادة أقل قليلاً في أمازون. في فبراير 2022. ولكن حتى مع فورة الذكاء الاصطناعي الذي شهد مشاركة إنفيديا بأكثر من الضعف هذا العام ، فإن الشركة لم ينضم بعد إلى ابل وأمازون في نادي الشركات التي تبلغ قيمتها تريليون دولار.

وبينما تصدرت القفزة الأخيرة الرسم البياني للولايات المتحدة ، فإنها لا تزال تحتل المرتبة الثانية على الأقل على مستوى العالم.