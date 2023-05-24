انتقد الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا الرئيس الأمريكي جو بايدن، محذرا من أن تصعيد حرب الشرائح الإلكترونية مع الصين ينذر بأضرار جسيمة.

ويشير الرئيس التنفيذي لشركة أشباه الموصلات الأعلى قيمة في العالم والتي كانت في طليعة ثورة الذكاء الاصطناعي، إلى أن صناعة التكنولوجيا الأمريكية معرضة لخطر “ضرر هائل” من المعركة المتصاعدة على الشرائح الإلكترونية بين واشنطن وبكين.

في حديثه إلى الفاينانشيال تايمز ، قال جنسن هوانغ ، الذي يستعد لاستعراض أرباح انفيديا بعد الإغلاق اليوم ، إن ضوابط التصدير الأمريكية التي أدخلتها إدارة بايدن لإبطاء تصنيع أشباه الموصلات الصينية قد تركت شركته في وادي السيليكون “مكتوفة الأيدي” وعاجزة عن بيع الشرائح الإلكترونية المتطورة في أحد أكبر أسواق الشركة في إشارة منه إلى الصين.

وأضاف أنه في الوقت نفسه ، بدافع الضرورة ، لم يعد أمام الشركات الصينية خيار سوى البدء في بناء رقائقها الخاصة لمنافسة معالجات انفيديا الرائدة في السوق والخصصة للرسوميات و للألعاب والذكاء الاصطناعي.

وقال: “إذا لم تستطع الصين الشراء من الولايات المتحدة ، فسوف يصنعونها بأنفسهم”. “لذا على أمريكا أن تكون حذرة. تعد الصين سوقًا مهمًا جدًا لصناعة التكنولوجيا.

أصبحت جهود الولايات المتحدة لمنع الصين من شراء أو تطوير رقائق متقدمة هي الجبهة الأكثر سخونة في الحرب الباردة الجديدة بين القوتين.

وتأتي تصريحات هوانغ بعد أيام من إعلان السلطات الصينية فرض حظر على منتجات شركة ميكرون لصناعة رقائق الذاكرة الأمريكية من البنية التحتية الحيوية، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها أول انتقام ورد على قيود التصدير في واشنطن.

“إذا حرمنا من السوق الصينية ، فليس لدينا القدرة على تعويض ذلك. وقال هوانغ إنه لا توجد صين أخرى ، فقط صين واحدة “، مضيفًا أن” الشركات الأمريكية ستعاني من خسائر فادحة “إذا فشلت في التعامل مع بكين.

وقال هوانغ إن منع وصول صناعة التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين من شأنه أن “يقطع قانون الرقائق عند الركبة” ، في إشارة إلى حزمة تمويل إدارة بايدن البالغة 52 مليار دولار لتشجيع بناء المزيد من مرافق تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة – المعروفة باسم “فابس”.

قال: “إذا احتاجت صناعة التكنولوجيا الأمريكية إلى تقليص القدرة التصنيعية بمقدار الثلث -بسبب خسارة السوق الصينية- فلن يبقى أحدا يحتاج إلى صناعة الشرائح الأمريكية وستغرق السوق بها.مع تزايد الإثارة حول الذكاء الاصطناعي ، تضاعفت القيمة السوقية لشركة إنفيديا إلى أكثر من الضعف حتى الآن هذا العام إلى ما يقرب من 770 مليار دولار ، قبل تقرير أرباحها الأخير يوم الأربعاء. يعد تقييمها الآن أعلى بكثير من منافسيها الأمريكيين مثل إنتل وكوالكوم حيث تبلغ قيمة كل منهما ما يقرب من 120 مليار دولار. على الرغم من الانتعاش بين بعض أسهم الرقائق ، لا تزال إنفيديا أكبر بكثير من أقرب منافس لها ، وهي شركة تي إس إم سي TSMC التايوانية لصناعة الرقائق ، والتي تبلغ قيمتها حوالي 450 مليار دولار. ومع ذلك ، مُنعت الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها من بيع رقائقها الأكثر تقدمًا – سلسلة H100 و A100 – للعملاء الصينيين منذ أغسطس ، عندما فرضت الولايات المتحدة ضوابط تصدير على التكنولوجيا المستخدمة في الذكاء الاصطناعي. اضطرت إنفيديا إلى إعادة تصميم بعض رقائقها لتتوافق مع اللوائح الأمريكية التي تحد من أداء المنتجات المباعة في الصين. وقال هوانغ إن الصين تشكل نحو ثلث سوق صناعة التكنولوجيا الأمريكية ، وسيكون من المستحيل استبدالها كمصدر للمكونات وسوق نهائي لمنتجاتها.