وول ستريت جورنال: تشات جي بي تي يربك البورصة ويرفع ويهوي بشركات خبط عشواء

يسارع المستثمرون لتقييم صعود الذكاء الاصطناعي خوفا من أن يفوتهم التوقيت المناسب لحدوث تحول هائل بما يشابه انطلاق هاتف أيفون لأول مرة حين قلب سوق الجوال رأسا على عقب، فالبورصات والأسهم أصبحت تحت رحمة الذكاء الاصطناعي مع قفزة هائلة لأسهم شركات ضالعة بالذكاء الاصطناعي بحسب صحيفة وول ستريت جورنال والتي أشارت أنه خلال الأشهر الـ12 الماضية ارتفعت عوائد وقيمة سهم إنفيديا من 115 دولار إلى 300 دولار تقريبا في الوقت الراهن، كذلك حال عوائد أسهم مايكروسوفت وألفابت المالكة لشركة غوغل،

أدت فورة اهتمام المستثمرين إلى ارتفاع التقييمات. يتم تداول انفيديا Nvidia بعوائد بلغت 167 ضعفا في الـ 12 شهرًا الماضية ، وفقًا لـ فاكت سيت فيما يتم تداول مايكروسوفت وألفابت بزيادات من 33 مرة و 24 مرة على التوالي. وقال دانييل مورجان ، كبير مديري المحفظة في سينوفوس ترست Synovus Trust ، إن هذه التطورات قد تكون سريعة الزوال حيث تصبح قوة التكنولوجيا أكثر وضوحًا، ويلفت بالقول “أصعب شيء يجب التأكد منه هو مدى تأثير كل هذا الإنفاق في هذه الشركات على الإيرادات والأرباح؟” ويمتلك صندوق سينوفوس ترست أسهما في الشركات تلك.

قال مديرو المحافظ إن السباق لفهم الآثار المترتبة على ظهور الذكاء الاصطناعي أمر ضروري ، سواء للاستثمار في الفائزين بالتكنولوجيا أو لتجنب الخاسرين في نهاية المطاف. تراجعت أسهم شركة المواد التعليمية تشيغ Chegg بنسبة 48٪ الأسبوع الماضي بعد أن قالت شركة المواد الدراسية إن صعود ChatGPT يضر بقدرتها على جذب عملاء جدد.

تلفت الصحيفة بالقول إن الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ناتج تشات جي بي تي، لايزال في بداياته ، وهو شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه استحضار الأفكار الأصلية ليجسدها على شكل نص أو فيديو أو وسائط أخرى. لكن الأداة أحدثت ضجة في الشركات والمدارس والحكومات وعامة الناس لقدرتها على معالجة كميات هائلة من المعلومات وإنشاء محتوى متطور استجابة لمطالبات المستخدمين. تستثمر شركات التكنولوجيا الكبرى مليارات الدولارات في التكنولوجيا، تجمع الشركات الناشئة الأموال وتحاول تطوير نماذج الأعمال باستخدام الذكاء الاصطناعي بوتيرة سريعة.

ويقيّم المستثمرون المدى الذي سيؤدي به وصول الذكاء الاصطناعي إلى قلب الشركات والصناعات والممارسات التجارية المعاصرة – ووضع الرهانات وفقًا لذلك.

وقد أدى ذلك إلى تأرجح الأسهم بتقلبات شديدة في كلا الاتجاهين: ارتفعت أسهم شركة إنفيديا المصنعة للرقائق الإلكترونية ، في حين انخفضت أسهم شركة مواد الدراسة تشغ Chegg. يعّد الحماس لإمكانيات الذكاء الاصطناعي أحد الأسباب التي تجعل شركات التكنولوجيا الكبيرة من بين أقوى الشركات أداءً هذا العام.

يتابع التقرير بالقول إنه لاشك في أن روبوتات الدردشة التوليدية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تحظى بشعبية. قال محللون في غولدمان ساكس في مذكرة بحثية إن ChatGPT وصل إلى 100 مليون مستخدم في شهرين ، وهو أسرع تطبيق مسجل.

الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك ، قال الأسبوع الماضي في مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين: “نحن ننظر إلى الذكاء الاصطناعي على أنه ضخم ، وسنواصل نسجه في منتجاتنا على أساس مدروس للغاية”. آبل ليست وحيدة في هذا التوجه فهناك أكثر من 300 إشارة إلى “الذكاء الاصطناعي التوليدي” في المكالمات الجماعية لمؤشر S&P 500 حتى الآن هذا العام ، وفقًا لبيانات من ألفاسينس AlphaSense، ولكن بالكاد تم ذكر تلك العبارة قبل عام 2023.

تقوم أنظمة الرعاية الصحية الرئيسية بتجربة الذكاء الاصطناعي لمعرفة ما إذا كانت التكنولوجيا يمكن أن تساعد في زيادة إنتاجية طاقمها الطبي.

ويأمل رواد الأعمال ومستثمرو رأس المال الجريء أن يحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي ثورة في الأعمال التجارية من الإنتاج الإعلامي إلى خدمة العملاء إلى توصيل البقالة.

حتى شركة كوكا كولا أخبرت المستثمرين أنها تختبر التكنولوجيا. يتساءل بعض المستثمرين عما إذا كان الذكاء الاصطناعي التوليدي هو أحدث التقنيات التي يمكن أن تقلب عالم صناعات بأكملها. أدى بزوغ البث عبر الإنترنت إلى نهاية شركات تأجير أفلام الفيديو المنزلية مثل بلوك باستر، في حين ساعدت الكاميرات الموجودة بالهواتف الجوالة في جعل عملية معالجة الصور مسألة عفا عليها الزمن وساعدت في إثارة صعود شركة أبل ونهاية شركات مثل كوداك.

مايكل جرين ، كبير الاستراتيجيين في شركة إدارة الأصول Simplify Asset Management ، قال إن الذكاء الاصطناعي “يكاد يكون مبالغًا فيه في ناتجه الأولي”. “لكن التداعيات على المدى الطويل ربما تكون أكبر مما يمكن أن نتخيله.” كسبت مايكروسوفت ما يقرب من 500 مليار دولار في القيمة السوقية منذ أن أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة عن استثمار بقيمة 10 مليارات دولار في الشركة الناشئة أوبن إي أي OpenAI ، مطور ChatGPT ، في يناير.

تضاعفت قيمة أسهم إنفيديا Nvidia ، التي تصنع الرقائق اللازمة لتشغيل روبوتات المحادثة، هذا العام. خسرت ألفابت ، الشركة الأم لشركة غوغل، 100 مليار دولار من القيمة السوقية في يوم واحد في وقت سابق من هذا العام بعد أن تسبب روبوت الدردشة بارد الخاص بها في إرباك المستثمرين ، على الرغم من أن هذه الخسائر سرعان ما تقلصت لاحقا.

وحتم التقرير بتأكيد ويل جريفز ، كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق استثمارات بوردمان باي كابيتال منجمنت، : “لايمكن معرفة كل التأثيرات غير المباشرة لما يجري سواء كانت لحظة فارقة في تحولات تقنية الذكاء الاصطناعي كتلك التي خرجت أوبر فيها من هاتف أي فون لتقلب عالم سيارات الأجرة.”