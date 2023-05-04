التاريخ السري للذكاء الاصطناعي من الحروب إلى البورصات

إذا كنت قلقاً من أن الذكاء الاصطناعي سوف يغير طبيعة وظيفتك، أو يتسلل إلى روتينك اليومي، أو يؤدي إلى حروب تخوضها أنظمة ذاتية قاتلة، فقد تأخرت قليلاً – كل هذه الأشياء قد تحققت بالفعل، كما أوردت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

فثورة الذكاء الاصطناعي باتت في صميم حياتنا اليومية. وتعتبر التطورات الأخيرة مثل روبوتات الدردشة للذكاء الاصطناعي مهمة، ولكنها تعمل في الغالب على تسليط الضوء على أن الذكاء الاصطناعي كان له تأثير عميق على حياتنا لعقود – وسيستمر في ذلك لعقود أخرى.

وما يميز أيامنا هو أن الأنظمة الجديدة مثل أنظمة إنشاء النصوص، مثل “تشات جي بي تي” ChatGPT، والذكاء الاصطناعي لتوليد الصور، مثل DALL · E 2 و Midjourney، هي أول تطبيقات المستهلك للذكاء الاصطناعي. إنها تسمح للأشخاص العاديين باستخدام الذكاء الاصطناعي لصنع الأشياء. لقد أيقظ هذا الكثير منا على إمكاناته.

وكما قالت كارا لابوينت، المديرة الشريكة لمعهد جونز هوبكنز للاستقلالية المؤكدة مؤخراً، “في ما يتعلق بالوعي العام للذكاء الاصطناعي، نحن في نقطة انعطاف”.

في الماضي، كان عليك امتلاك موارد “جوجل” لإنشاء شيء مفيد باستخدام الذكاء الاصطناعي. الآن بات في إمكان أي شخص لديه اتصال بالإنترنت فعل ذلك. وهذه فقط بداية الفائدة المحتملة لهذه الأنظمة.

وقال المؤسس الشريك لشركة “مايكروسوفت” بيل جيتس، في مقال حديث، إننا نعيش الآن في “عصر الذكاء الاصطناعي”. وقام بمقارنة هذه الأنظمة بواجهات المستخدم الرسومية الأولى — أي الإصدارات الأولى من أنظمة تشغيل “ويندوز” و”ماكنتوش”. لقد حدد مستقبلًا ليس بعيد المنال حيث يصبح التحدث مع الآلات من خلال واجهات اللغة الطبيعية هو الطريقة الجديدة المهيمنة للتفاعل معها.

في غضون ذلك، كان الذكاء الاصطناعي أداة أساسية لخوض حروبنا، وحماية مواردنا المالية، وتشغيل أسواق رأس المال لدينا، وتأمين أصولنا، واستهداف إعلاناتنا وتعزيز نتائج البحث لدينا – لأكثر من عقد، وفي بعض الحالات عقود.

ويقول ديفيد ماكينيس، نائب رئيس التحليلات والتحديث الاكتواري في شركة التأمين Allstate، إن معظم الناس لا يعرفون هذا التاريخ السري للذكاء الاصطناعي. بالنسبة لمعظم تاريخه، كان الذكاء الاصطناعي هو الاختصاص الوحيد لعلماء الرياضيات وعلماء الكمبيوتر، بعد كل شيء. ولم يطلق عليه اسم الذكاء الاصطناعي، لأن هذا المصطلح قد انتهى. بدلاً من ذلك، تحدث المهندسون عن النماذج الخطية المعممة، أو النماذج المعززة المعممة، أو أشجار القرار.

لاحقاً، تم تجميع الفئات الواسعة من هذه الخوارزميات تحت عنوان “التعلم الآلي”، وبدأ المهندسون في استخدام الشبكات العصبية الاصطناعية، المستوحاة من الخلايا العصبية في الدماغ، بدلاً من التقنيات الرياضية الأخرى. بشكل عام، تم تصميم هذه الأنظمة للتعرف على الأنماط والتنبؤ بالنتائج – مما يمنحها تداخلاً كبيراً مع مصطلح شامل آخر، “التحليلات التنبؤية”.

خوارزميات التنبؤ

يقول الدكتور ماكينيس: “كانت شركات التأمين تقوم بالفعل بمستويات عميقة من التحليلات التنبؤية لأكثر من عقدين الآن”. خوارزميات التنبؤ المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تحدد الإعلانات التي يجب إرسالها إلى خلاصتك الاجتماعية بدقة خارقة لدرجة أنها أقنعت الملايين من الأشخاص بأن هواتفهم تستمع إليهم؟ إنهم يستفيدون من نفس النوع من الرياضيات والخوارزميات التي تستخدمها شركات التأمين لتقرير ما يتم تحصيله مقابل السياسة – ويتم تمكين كلا النظامين بواسطة البيانات الضخمة.

وتطلق الدكتورة كارا لابوينت على عصرنا الحالي اسم “الذكاء الاصطناعي القائم على التعلم”. ما يميز هذه المرة هو أن أجهزة الكمبيوتر – وليس البشر – تبني الآن النماذج التي تستخدمها الآلات لإنجاز مهمة ما.

حتى الذكاء الاصطناعي “التوليدي” هو تسمية خاطئة إلى حد ما – يستخدم “تشات جي بي تي” العديد من خوارزميات التنبؤ نفسها والتقنيات ذات الصلة التي طورها علماء الذكاء الاصطناعي لسنوات، ولكنه يستخدمها للتنبؤ بالكلمة التي يجب إضافتها بجوار جزء من النص، بدلاً من ذلك لنفترض، على سبيل المثال، ما إذا كانت الصورة تعود إلى هرة.

إن أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية الجديدة هذه، والتي تجمع كل خدعة تقريباً قام بها باحثو الذكاء الاصطناعي منذ مطلع الألفية، تقوم بأشياء لم يقم بها الذكاء الاصطناعي من قبل. وهذا هو سبب دمجهم في أدوات البحث والإنتاجية من “مايكروسوفت” Microsoft و”جوجل” Google وعدد لا يحصى من الشركات الناشئة في كل مجال يمكن تخيله، من الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية إلى الإعداد الضريبي وألعاب الفيديو.

ولكن بعد ذلك، فإن آخر عشرة أنظمة ذكاء اصطناعي جديدة تم طرحها في العقدين الماضيين قد أنجزت أيضاً أشياء لم يقم بها الذكاء الاصطناعي من قبل. وبدون أن يدرك معظمنا ذلك تماماً، فقد قاموا بتحويل الصناعات بأكملها، من البيع بالتجزئة والخدمات اللوجستية إلى وسائل الإعلام والخدمات المصرفية.

غير مرئي

إنه الذكاء الاصطناعي الذي فعل كل ما حولنا. نستدعيه في كل مرة يتم فيها فك تشفير خطابنا بواسطة مساعدينا الأذكياء، ونجد ما نبحث عنه على “جوجل”، ونطلب شيئاً ويصل في اليوم نفسه، ويتم فرز موجز الوسائط الاجتماعية لدينا عن طريق “فيسبوك” Facebook أو “تيك توك” TikTok، نحصل على اقتباس فوري عبر الإنترنت من وسيط تأمين، أو يجد صاروخ كروز هدفه على بعد ألف ميل من مكان إطلاقه.

يتميز الكثير مما يفعله الذكاء الاصطناعي لنا يومياً بأنه غير مرئي.

يقول آدم أوزيميك Adam Ozimek ، كبير الاقتصاديين في مجموعة الابتكار الاقتصادي، وهي منظمة لأبحاث السياسات في واشنطن العاصمة “جزء من السبب الذي يجعل الناس متحمسين للغاية بشأن الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي هو أنه عندما نرى تقدماً سريعاً في مجال ما ، فإننا نميل إلى تصور ذلك في المستقبل”.

وكما هو الحال مع كل تقنية جديدة، تتمثل إحدى طرق الحصول على معاينة للتأثيرات المحتملة للذكاء الاصطناعي في فهم كيفية عمله وما هو مفيد بالفعل. وكتب كال نيوبورت Cal Newport ، الأستاذ المساعد لعلوم الكمبيوتر في جامعة جورج تاون، مقالاً يمكن الوصول إليه حول كيفية عمل ChatGPT بالفعل كما هو متوقع (لا يزال يعمل بأكثر من 4000 كلمة). ويخلص إلى أن ChatGPT تربك المفكرين البشريين المتمرسين في الاعتقاد بأنها أكثر قدرة مما هي عليه، لأنهم عندما يقرأون نصها المصمم جيداً، فإنهم يتخيلون عن طريق الخطأ العقل المطلوب لتوليد مثل هذا النص.

لكن برنامج ChatGPT ليس لديه عقل. إنه يشترك مع محرك البحث أكثر من أكثر العقول بدائية. إذا تأثرنا بقدراته، فعلينا أن نتذكر أنه ليس نتاجاً لذكائه، ولكن حجمه. ويشترط ChatGPT أن يقوم مهندسوه بحشوه بشكل أو بآخر بكل النص الموجود على شبكة الويب المفتوحة بالكامل، بحيث يكون لديه مواد مرجعية كافية ليكون قادراً على إعادة مزجها بطريقة تبدو وكأنها تفكير أصلي، ولكنها ليست كذلك. يختتم الدكتور نيوبورت مقالته في مجلة “نيويوركر” New Yorker بالقول إن “نظاماً مثل ChatGPT لا يُنشئ، بل يقلد”.

لا يبدو هذا تماماً مثل ذلك النوع من الذكاء الاصطناعي الذي يوشك على اكتساب الإحساس ويقرر أنه أفضل حالاً بدون أسياده البشريين المزعجين. عندما تقوم أجهزتنا بأشياء اعتقدنا أنها المجال الوحيد للبشر – سواء كان ذلك بفوزنا على الشطرنج أو كتابة مقال – فإن الاتجاه الثقافي والاقتصادي العام هو أن البشر يعيدون تعيين أنفسهم للمهام التي لا تقترب من جودة الآلات، وتصبح أكثر إنتاجية في هذه العملية.

لقد كنا هنا عدة مرات من قبل. لا تتغير الحوافز المالية لإضفاء الضجيج على تكنولوجيا جديدة أبداً، كما أن ميلنا إلى الخوف والاحتفاء بكل ما هو أحدث وألمع منتج لنفقات حضارتنا المتزايدة باستمرار على البحث والتطوير.

هذا لا يعني أن الذكاء الاصطناعي لن يكون تحويلياً – من الواضح أنه كان كذلك بالفعل.