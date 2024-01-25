أكبر ارتفاع في مشتركي Netflix منذ الوباء.. 13.1 مليون عميل جديد

ارتفعت أسهم شركة Netflix بعد إعلان الشركة عن أفضل ربع نمو لها منذ أن ظل المشاهدون عالقين في منازلهم في الأيام الأولى للوباء.

وزاد عدد مشتركي منصة Netflix، إلى نحو 13.1 مليون عميل جديد في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، وهو ما يتجاوز تقديرات وول ستريت البالغة 8.91 مليون ويتجاوز التوقعات في كل منطقة من مناطق العالم.

وأضافت المنصة، أكثر من 5 ملايين عميل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وحدها.

وقالت الشركة الثلاثاء إن المبيعات ارتفعت إلى 8.83 مليار دولار، متجاوزة التوقعات أيضًا.

قفزة بأسهم منصة Netflix

وارتفع سهم الشركة بما يصل إلى 14% ليصل إلى 559 دولارًا في نيويورك صباح الأربعاء، وهو أكبر مكسب منذ أكتوبر الماضي.

انتعشت Netflix من عام 2022 الصعب من خلال نشر واحدة من أقوى سنواتها من نمو العملاء، مدعومة بحملة على مشاركة كلمات المرور، وإدخال خيار أرخص مدعوم بالإعلانات وقائمة قوية من البرامج.

وتضمنت العروض الناجحة في الربع الأخير فيلم الإثارة “اترك العالم خلفك”، وفيلمًا وثائقيًا عن لاعب كرة القدم العظيم ديفيد بيكهام.

ويتناقض أداء منصة البث المباشر القوي بشكل حاد مع العديد من منافسيها في هوليوود، الذين يديرون شبكات كابل متقلصة، وخدمات بث غير مربحة.

وتقوم هذه الشركات الآن بدمج وتقليص الوظائف لمحاولة مواكبة ذلك.

الأداء يتخطى سقف نمو المتوقع

قبل عامين فقط، بدا الأمر كما لو أن منصة Netflix قد وصلت إلى سقف النمو بعد أن فقدت الشركة عملاءها في النصف الأول من عام 2022. لكن الخطوات التي تم اتخاذها منذ ذلك الحين أتت بثمارها.

وقالت الشركة في رسالة إلى المساهمين: “نعتقد أننا نجحنا في معالجة مشاركة الحساب، مما يضمن أنه عندما يستمتع الأشخاص بالمنصة فإنهم يدفعون مقابل الخدمة أيضًا”.

في حين أن الطبقة المدعومة بالإعلانات بدأت بداية بطيئة، فقد بدأت في اكتساب الزخم.

وقالت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر إن لديها الآن أكثر من 23 مليون شخص يستخدمون هذا المستوى.

وقال جريج بيترز، الرئيس التنفيذي المشارك، يوم الثلاثاء، “إن منصة Netflix لا يزال أمامها الكثير من العمل للقيام به من أجل تحسين أعمالها الإعلانية. تحتاج الشركة إلى إضافة المزيد من العملاء، وتقديم منتجات جديدة وتحسين التكنولوجيا الخاصة بها.. تعتقد الإدارة أن المنصة يمكنها الحصول على مليارات الدولارات من شبكات التلفزيون الخطية”.

وقال بيترز في مؤتمر عبر الهاتف مع المستثمرين: “لدينا مئات الملايين من الأسر المؤهلة التي لم تشترك بعد في المنصة”، و”لا أستطيع أن أصدق ذلك، لكنهم موجودون وعلينا أن نفوز بهم”.

“RAW” حصريًا على المنصة

أعلنت منصة Netflix، أمس الثلاثاء، عن صفقة مدتها 10 سنوات لتقديم برامج حية أسبوعية من World Wrestling Entertainment بدءًا من عام 2025.

ووصف الرئيس التنفيذي المشارك تيد ساراندوس WWE بأنها رياضة ترفيهية، وقال إن “الصفقة ليست علامة على اهتمام الشركة بالحقوق الرياضية.. على الأقل ليس الآن”.

وقال إن WWE لديها قاعدة جماهيرية كبيرة ومتعددة الأجيال سوف تنمو على المنصة، خاصة في الخارج.

لا تزال المنصة تجني كل أموالها تقريبًا من الأشخاص الذين يدفعون مقابل مشاهدة الأفلام والبرامج التلفزيونية حسب الطلب، لكنها بدأت الاستثمار في كل من البرامج المباشرة وألعاب الفيديو.

توقعات نمو المنصة لعام 2024

على الرغم من تفاؤل بيترز، فإن النمو القوي للمشتركين في نهاية العام قد لا يستمر حتى عام 2024.

وقالت Netflix إنها لن تضيف عددًا كبيرًا من العملاء في الربع الأول من عام 2024 كما فعلت في الأشهر الأخيرة من عام 2023، على الرغم من أن العدد سيتجاوز الفترة نفسها من العام الماضي 1.75 مليون.

وتتوقع بورصة وول ستريت، أن تضيف المنصة، نحو 4.31 مليون عميل في هذا الربع.

لكن هذا لن يضر بنمو المبيعات.. قالت Netflix إنها ستواصل زيادة الإيرادات بمعدل مكون من رقمين، جزئيًا عن طريق رفع الأسعار، كما فعلت لسنوات عديدة حتى الآن.

وارتفعت أرباح الربع الرابع إلى 2.11 دولار للسهم، على الرغم من أن ذلك كان أقل من توقعات وول ستريت.

وحققت المنصة، دخلاً صافيًا قدره 5.41 مليار دولار للعام الماضي بأكمله.