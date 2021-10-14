فيرجن ميجاستور السعودية تسعى لتسريع تحولها الرقمي بالتعاون مع أي بي أم وساب

أعلنت شركة أي بي أم، بالتعاون مع شركة “برمجة”، شريكها في المملكة العربية السعودية، بأن “فيرجن ميجاستورالسعودية”، ستقوم بنقل قواعد بيانتها الخاصة بإدارة تخطيط الموارد (SAP ERP) إلى سحابة أي بي أم IBM Cloud. وذلك لتحقيق استراتيجية الشركة باعتماد السحابة الهجينة. وعبر نقل بياناتها إلى بيئة سحابية آمنة، ستتمكن الشركة من تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقديم منصة آمنة لتوفير الخدمات الرقمية الجديدة للعملاء، فضلًا عن حماية البيانات الحساسة.

لقد فرض تفشي جائحة كوفيد-١٩ عادات جديدة أدت لرفع توقعات العملاء حول الجوانب المتعلقة بالتواصل الرقمي، لاسيما في المجالات الخدمية وتجارة التجزئة. وهو ما شجع الشركات على تغيير طريقة عملهم لتوفير تجربة سلسة وآمنة وعالية الكفاءة عبر مختلف العمليات الداخلية والمواجهة للعملاء. واليوم يعمل تجار التجزئة على تحديث عملياتهم بما يشمل أحجام العمل الحساسة مثل التقارير المالية وتقارير المستودعات، والعمليات المواجهة للعملاء للارتقاء بتجربتهم وضمان حماية البيانات في نفس الوقت.

وباتخاذ القرار باستضافة قواعد بيانات العمل لديها إلى IBM Cloud، تهدف “فيرجن ميجاستور السعودية” لتعزيز الإنتاجية عبر مختلف وظائف الأعمال والمساعدة في تلبية تطوير شبكتها المتنامية من العملاء. وستتمكن الشركة عبر الاستفادة من نهج السحابة الهجينة المفتوح والآمن من “أي بي أم” في تقليل وقت إعداد التقارير وإتمام الأعمال الإدارية، وبالتالي السماح لموظفي المبيعات بالتركيز على تحسين تجربة العملاء.

وفي هذا السياق، قال راسل باشا، رئيس شؤون التكنولوجيا وبرنامج ولاء العملاء لدى “فيرجن ميجاستور السعودية”: “سيساعد تحديث البنية التحتية لأعمالنا في تحسين الأداء على مستوى عمليات العملاء المباشرة وفي الادارة الرئيسية، ليتمكن موظفينا من التركيز على توفير تجربة رفيعة المستوى و مصممة خصيصا لتلبية احتياجات العملاء كلًّ على حِدة. وسوف نعمل مع’ أي بي أم‘ على تسريع رحلتنا نحو تبني السحابة بطريقة تضمن حماية بيانات العملاء، مع إيجاد أساليب جديدة لتقليل وقت طرح المنتجات في السوق وتبسيط العمليات بهدف الارتقاء بتجارب العملاء ضمن متاجرنا وعبر قنواتنا الرقمية على حدٍّ سواء”.

وبمجرد اعتمادها لنهج السحابة الهجينة المفتوح والآمن، ستعزز “فيرجن ميجاستور السعودية” قدرتها على الابتكار والتكيف بسرعة مع التطور الرقمي، وإيجاد أساليب جديدة للوصول إلى المتسوقين، لا سيما وسط التحديات الراهنة التي تفرض استمرار عمل بعض موظفيها عن بُعد.

من جانبه قال فهد العنزي، المدير العام في المملكة العربية السعودية لدى “أي بي أم”: “في ظل تداعيات جائحة كوفيد-١٩ المستمرة، يواجه العديد من تجار التجزئة في المنطقة الكثير من التحديات. وقد تمكنت ’فيرجن ميجاستور السعودية‘ من تحديث تطبيقاتها والوصول إلى بنية تحتية مبتكرة، تتميز بالمرونة وسهولة التكيف مع متطلبات الشركة المتنامية، من خلال اعتماد استراتيجية السحابة الهجينة المفتوحة والآمنة من ’أي بي أم‘. وفضلًا عن ذلك، تمكنت الشركة من توفير تجربة أكثر أمانًا وتخصصًا للمتسوقين. وقد أثمر عملنا مع ’فيرجن ميجاستور السعودية‘ من أجل تسريع تحولهم الرقمي في دعم رؤية ونمو الشركة”.

وتعد “فيرجن ميجاستور” شركة عالمية في مجال الترفيه والتجزئة مع أكثر من 40 متجرًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد وضعت هدفًا طموحًا لتوسيع حضورها الإقليمي. وفي أعقاب افتتاح أول متاجرها في جدة عام 2008 ، واصلت “فيرجن ميجاستور السعودية” التوسع محليًا لتوفير متجر شامل لجميع الاحتياجات الترفيهية، حيث تقدم مجموعة واسعة من منتجات نمط الحياة في مجالات الموسيقى والأزياء والثقافة والتكنولوجيا والترفيه والجمال والخدمات ذات الصلة.