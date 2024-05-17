"إكس" يتيح أداة الذكاء الاصطناعي" Grok AI" في الاتحاد الأوروبي

أعلنت منصة التواصل الإجتماعى “إكس” (تويتر سابقا)، إتاحة الوصول لمساعد الذكاء الاصطناعي “Grok AI“، في القارة العجوز “الاتحاد الأوروبي”، لبعض مستخدميها، بعد الاتفاق على جدول مواعيد طرح مزاياه مع المنظمين في الاتحاد الأوروبي.

“إكس” يتيح “ Grok AI” في الاتحاد الأوروبي

وقالت منصة “إكس”، الخميس، في تغريدة عبر أحد حساباتها الرسمية: بدأنا اليوم إتاحة الوصول لميزة مساعد البحث في أداة الذكاء الاصطناعي”Grok AI“، لمشتركي “إكس بريميوم“.

وأضافت منصة التواصل الاجتماعي، أنها ستواصل طرح باقي مزايا أداة الذكاء الاصطناعي”Grok AI” الأخرى، ومنها ميزة ملخصات الأخبار الشائعة، بعد انتهاء الانتخابات الأوروبية التي تجري خلال أقل من شهر.

وقد أعاد الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، مالك شركتي “تسلا” و”سبيس إكس”، والرئيس التنفيذي لمنصة “إكس”، نشر التغريدة الرسمية للمنصة.

Grok now available in Europe https://t.co/aD8PsPq4X3 — Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2024

موعد إتاحة ميزة ملخصات الأخبار الشائعة في أوروبا

ويرى خبراء منصات التواصل الاجتماعي، أن منصة “إكس”، سوف تؤجل إطلاق ميزة ملخصات الأخبار الشائعة، لأداة للذكاء الاصطناعي “غروك أيه آي”، خوفًا من الأخبار الملفقة التي قد يسهم في نشرها قبل الانتخابات المقررة في النصف الأول من الشهر المقبل.

والأسبوع الماضي، أعلنت منصة “إكس”، إتاحة الوصول لمساعد الذكاء الاصطناعي “غروك أيه آي”، في المملكة المتحدة، في إطار خطتها لطرحه على نطاق واسع، وجذب المستخدمين للاشتراك في خدمة “إكس بريميوم” المدفوعة بالمنصة.

هل تزيد أداة ” Grok AI” إيرادات “إكس”؟

وتتيح منصة “إكس” للمشتركين الوصول إلى مساعد الذكاء الاصطناعي” غروك أيه آي”، دون تكاليف إضافية.

وكشفت مؤسسة “App Figures”، المهتمة برصد أداء التطبيقات، في تقرير حديث لها، أن إضافة الذكاء الاصطناعي لمنصة “إكس”، لم تؤثر حتى الآن في زيادة إيرادات المنصة من اشتراكات “إكس بريميوم”.

وأضافت، أن الاشتراك في خدمة “إكس بريميوم”، التي تحتوي على عدد من المزايا الإضافية ومنها الوصول إلى روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي “غروك أيه آي”، لا يزال محدودا.

وقدرت مؤسسة “App Figures”، أن أقل من نسبة 0.5% من مستخدمي منصة “إكس” فقط، هم المشتركون في خدمة “إكس بريميوم”.

كيف يواجه “غروك” منافسة” جي بي تي” وغوغل وميتا؟

ويراهن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي “إكس” و”تسلا”، على أن إتاحة مساعد الذكاء الاصطناعي “غروك أيه آي” لمزيد من مستخدمي “إكس”، في مناطق جغرافية جديدة، سوف يساهم في شعبيته، في ظل المنافسة الشرسة التي يواجهها من ChatGPT، وأدوات الذكاء الاصطناعي لغوغل، وميتا.

ويؤكد ماسك، أن الشركتين، ملتزمتان بجعل الذكاء الاصطناعي محور تركيز رئيسي، وأنه يمتلك خططًا مبتكرة لتعزيز قدرات مساعد الذكاء الاصطناعي “غروك أيه آي”، ومزاياه التنافسية.