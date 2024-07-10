سامسونج تكشف رسميا عن Samsung Galaxy Z Fold6 وFlip6

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، الأربعاء، عن الهواتف الذكية القابلة للطي من سلسلة Galaxy Z لعام 2024، والتي تشمل هاتفي Samsung Galaxy Z Fold6، وFlip6، في حدث Galaxy Unpacked في باريس، فرنسا.

وقالت سامسونج، إنها قامت بتحسين العرض المرن لجهازي Samsung Galaxy Z Fold6، وFlip 6 لتقديم ميزات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تكون أكثر ملاءمة لعامل الشكل.

موعد توفر Samsung Galaxy Z Fold6

يتوفر الآن كل من هاتف Samsung Galaxy Z Fold6، وهاتف Galaxy Z Flip 6، للطلب المسبق في الهند، ومن المقرر أن يبدأ التوفر العام اعتبارًا من 24 يوليو الجاري.

الألوان المتوفرة حصريًا عبر متجر سامسونج الإلكتروني: هي الأسود، والأبيض، والخوخي.

الذكاء الاصطناعي يدعم Samsung Galaxy Z Fold6

قالت سامسونج، إن الهاتف الذكي Samsung Galaxy Z Fold6، يقدم مجموعة من الميزات، والأدوات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تستخدم الشاشة الأكبر القابلة للطي لتحسين الإنتاجية.

وبالشراكة مع جوجل، قدمت سامسونج تجربة Gemini AI المحسنة على هاتفها الذكي الجديد القابل للطي على شكل كتاب، حسب موقع سامسونج الإلكتروني.

مساعد Gemini AI و الشاشة الكبيرة القابلة للطي

وقالت سامسونج إنه مع هاتف Galaxy Z Fold 6، سيتمكن مستخدمو الهواتف الذكية من الوصول إلى مساعد Gemini AI في شاشة مقسمة متعددة النوافذ على الشاشة الداخلية القابلة للطي للحصول على المساعدة دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق.

وبصرف النظر عن Gemini من Google، يستخدم هاتف Galaxy AI الخاص بشركة Samsung الشاشة الكبيرة القابلة للطي لإضافة المزيد من الإنتاجية.

كما توفر ميزة المترجم الفوري على الهاتف الذكي Galaxy Fold 6، وضع محادثة جديدًا يمكّن كلا الطرفين من عرض الترجمات بسهولة على الشاشتين الرئيسية، وشاشات الغلاف لمزيد من التفاعلات الطبيعية.

رسومات تخطيطية بجودة الصور

وبصرف النظر عن الشاشة الأكبر حجمًا، يستخدم Galaxy AI تكامل S-pen لجلب ميزة Sketch to image التي تتيح للمستخدمين إنشاء رسومات تخطيطية بجودة الصورة.

وقالت سامسونج إن الميزة تسمح للمستخدمين بتحويل رسوماتهم إلى صور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي عندما يرسمون على الصور في المعرض، أو شاشة الملاحظات.

غرفة بخار أكبر لهاتف Fold 6

فيما يتعلق بترقية الأجهزة، قالت سامسونج، إن الهاتف الذكي Fold 6 يتميز بغرفة بخار أكبر بمقدار 1.6 مرة من سابقتها مما يحافظ على درجات الحرارة تحت السيطرة.

ولتحسين تجربة الألعاب على الجهاز القابل للطي، أضافت سامسونج دعمًا لـRay Tracing على الشاشة الداخلية مقاس 7.6 بوصة لتحسين الرسومات داخل اللعبة.

بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الشاشة الأساسية الآن أكثر سطوعًا عند 2600 شمعة.

مواصفات Samsung Galaxy Z Flip 6

قالت سامسونج إنها قامت بتحسين شاشة الغطاء Super AMOLED مقاس 3.4 بوصة، والتي تسميها الشركة Flex Window لتمكين الميزات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى فتح الجهاز.

وستوفر نافذة Samsung Flex الموجودة على Flip 6 أيضًا استجابات مقترحة بواسطة الذكاء الاصطناعي للرسائل، وتحديثات Samsung Health والمزيد.

وأضافت سامسونج أيضًا العديد من خيارات الأدوات الجديدة لشاشة الغطاء.

ويوفر Galaxy Z Flip 6، أيضًا خيار تخصيص جديد يسمى Photo Ambient الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتغيير خلفية الشاشة في الوقت الفعلي بناءً على الوقت من اليوم، والطقس.

مواصفات الكاميرا وتحسينات لبرنامج التصوير

وفي قسم الكاميرا، يحصل هاتف Galaxy Z Flip 6، على مستشعر أساسي جديد عريض بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا ذات زاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل.

وتتيح الكاميرا الأساسية أيضًا إمكانية التكبير حتى 2X على مستوى المستشعر، وما يصل إلى 10X من خلال تحسين البرنامج.

وتستمر التحسينات على الكاميرا من ناحية البرنامج، حيث قدمت سامسونج ميزة Auto Zoom جديدة للنقر على الصور باستخدام Flex Window.

وقالت شركة Samsung، إن كاميرا FlexCam تعثر تلقائيًا على الإطار الأمثل للقطة من خلال اكتشاف الموضوع، والتكبير، والتصغير قبل إجراء أي تعديلات ضرورية.

ودخلت سامسونج أيضًا في شراكة مع تطبيقات الوسائط الاجتماعية التابعة لجهات خارجية مثل Instagram، لجلب ميزة Nightgraphy الخاصة بها للتصوير الفوتوغرافي في الإضاءة المنخفضة إلى الكاميرا داخل التطبيق.