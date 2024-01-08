Galaxy S24… هاتف سامسونج الجديد بمزايا الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة سامسونج، عن أحدث هواتفها الذكية، حينما تطلق سلسلة هواتف جالاكسي “إس 24″، Galaxy S24 يوم 17 يناير، المزودة بالعديد من تقنيات وخصائص الذكاء الاصطناعي.

وتشمل سلسلة Galaxy S24 ، ثلاثة هواتف ذكية هي Galaxy S24 ، وS24 Plus ، بالإضافة إلى Galaxy S24 Ultra.

وتوقع عدد من الخبراء والمتابعين أن تكون هواتف S24 نموذجا فريدا للهواتف المحمولة العاملة بنظام التشغيل، “أندرويد”.

والأسبوع الماضي، كشفت شركة سامسونج أن هاتفها الجديد جالاكسي إس 24، “Galaxy ” سيوفر تجربة مدعومة بتقنيات ومزايا الذكاء الاصطناعي “AI”، وفقا لما ذكره موقع سي نت الأمريكي المهتم بأخبار التكنولوجيا.

الترجمة الفورية

من بين أهم تقنيات الذكاء الاصطناعي التي من المتوقع أن تزود بها سامسونج هواتفها الجديدة Galaxy S24، تقنية ترجمة المكالمات بشكل فوري، التي تعد من بين أهم المزايا التي سيعتمد عليها أولئك الذين يجرون مكالمات هاتفية مع أشخاص يتحدثون بلغات مختلفة.

فمن خلال المساعد الذكي “Galaxy AI” الذي أعلنت عنه شركة سامسونج في شهر نوفمبر 2023، يمكن استخدام تقنية “AI Live Translate” التي تتيح خاصية المترجم الفوري لمستخدمي هواتف Galaxy التي ستعمل على إظهار الترجمات الصوتية والنصية أثناء المكالمات.

التصوير الليلي Galaxy S24

من بين تقنيات الذكاء الاصطناعي المتوقع ظهورها في هاتف جالاكسي إس 24، خاصة التصوير الليلي المتطورة، من أجل تحسين مستوى الصور في الإضاءة الخافتة.

تكبير الصور

استخدام الذكاء الاصطناعي في هواتف “Galaxy S24” لا يتوقف على التصوير الليلي في الإضاءة الخافتة فقط، ولكنه يشمل أيضا استخدام هذه التقنيات عند تكبير الصور من خلال خاصية “Zoom with Galaxy AI” التي تعمل على تحسين الصور عن تكبيرها.

تحرير الصور

وسيكون لتقنيات الذكاء الاصطناعي دور أيضا في تحرير الصور، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني، وإنشاء المستندات وتلخيصها، وذلك من خلال نموذج “جاوس” الذي أعلنت سامسونج إمكانية دمجه وتشغيله بهواتف Galaxy S24 القادمة.

دقة الصور

من المتوقع أن تدعم سلسلة هواتف (Galaxy S24) القادمة خاصية (High Resolution) من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع جودة الصورة ودقتها.

إطالة عمر البطارية

من بين الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تحسين عمر البطارية، وعلى الرغم من أن سامسونج لم تفصح عن الكثير من المعلومات حول هذا الأمر حتى الآن، إلا أن أي تحسينات لإطالة عمر البطارية تظل من أهم التحديثات التي يبحث عنها المستخدمين.

أسعار الهواتف

وفقا لموقع سي نت، فإن سعر هاتفي Galaxy S24 وS24 Plus في دول الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن يكونا أقل من 899 يورو و1149 يورو على التوالي، أما سعر Galaxy S24 Ultra قد يصل إلى 1449 يورو، ولم تعلن الشركة حتى الأن عن الأسعار في الولايات المتحدة، كما لم تتطرق إليها أى تقارير صحفية.