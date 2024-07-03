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أبل تتوقع أن يعزز الذكاء الاصطناعي مبيعات آيفون 16بـ 10 ملايين هاتف

“أبل”، تقوم بتشغيل كل طرازات iPhone 16، بواسطة شريحة تحمل اسم A18، التي تدعم قدرات الذكاء الاصطناعي.

فريق التحرير by فريق التحرير
أبل تتوقع أن يعزز الذكاء الاصطناعي مبيعات آيفون 16بـ 10 ملايين هاتف
أبل تتوقع أن يعزز الذكاء الاصطناعي مبيعات آيفون 16بـ 10 ملايين هاتف

تتوقع شركة أبل “Apple“، أن تتفوق مبيعات “iPhone 16“،بشكل كبير على مبيعات طراز العام الماضي، حيث يقول تقرير جديد لسلسلة التوريد أن “Apple”، عززت طلب شرائح A-series، من TSMC بمقدار 10 ملايين.

ووصف الخبراء، تفسير بعض جهات التوريد، بأن شركة “أبل”، قد غيرت استراتيجية الرقائق الخاصة بها هذا العام، حيث أعطت جميع طرازات آيفون الأربعة نفس الشريحة، بأنه تفسير مضلل.

أبل تتوقع مبيعات قوية لآيفون 16

أبل تتوقع أن يعزز الذكاء الاصطناعي مبيعات آيفون 16بـ 10 ملايين هاتف

أفاد موقع CTEE الصيني، في تقرير، أن شركة “أبل“، طلبت من شركة TSMC إعداد ما بين 90 مليون، و100 مليون شريحة لتشكيلة آيفون 16 لهذا العام، مقارنة بنطاق يتراوح بين 80 مليونا إلى 90 مليونًا في العام الماضي.

وتتوقع شركة كوبرتينو، مبيعات أكبر بكثير لمجموعة iPhone 16 مقارنة بمجموعة iPhone 15 في العام الماضي.

تشغيل كل طرازات آيفون بنفس الشريحة

أبل تتوقع أن يعزز الذكاء الاصطناعي مبيعات آيفون 16بـ 10 ملايين هاتف

بالنسبة لجهاز آيفون 15، منحت شركة “أبل” طرازي Pro، شريحة جديدة تُعرف باسم A17 Pro، بينما حصل الطرازان الأساسي، وPlus، على شريحة A16 للعام السابق، وفقا لموقع “9to5mac” التقني.

هذا العام، من المقرر أن يتم تشغيل جميع الطرز بواسطة شريحة تحمل اسم A18، مما دفع البعض إلى اقتراح أن شركة “Apple”، تغير استراتيجيتها لتمييز الرقائق، وتمنح جميع الطرز الأربعة نفس الشريحة.

ويتوقع أن تحصل الطرازات الأساسية، وPlus، على نسخة محدثة قليلا من شريحة A17 Pro، ولكن تحمل علامة A18.

فيما سيحصل طرازي iPhone 16 Pro، وPro Max، على شريحة جديدة تحمل اسم A18 Pro، مع تقدم كبير في قدرات الذكاء الاصطناعي والرسومات.

استخدام الذكاء الاصطناعي يؤدي لزيادة المبيعات

أبل تتوقع أن يعزز الذكاء الاصطناعي مبيعات آيفون 16بـ 10 ملايين هاتف

ومن المؤكد أن استخدام الذكاء الاصطناعي، Apple Intelligence، كميزة جديدة رئيسية في نظام تشغيل iOS 18، سيؤدي لزيادة مبيعات هواتف iPhone لهذا العام، كما تتوقع “Apple”.

وستدعم جميع طرز iPhone 16 الأربعة، الذكاء الاصطناعي، بالنظر إلى هذا، يبدو أن زيادة المبيعات بمقدار 10 ملايين مقارنة بمجموعة iPhone 15 يمكن تحقيقها بشكل بارز.

بينما طرازا آيفون الحاليين الوحيدان اللذان يستطيعان استخدام نظام تشغيل iOS 18، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، هما iPhone 15 Pro، وPro Max، بينما باقي أجهزة آيفون تحتاج للترقية لاستخدام هذا النظام. 

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فريق التحرير

فريق التحرير

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