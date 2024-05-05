فريق التحرير by فريق التحرير

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تسريبات جديدة تكشف عن جيل جديد من آيفون بتصميم ومميزات مُذهلة

وفقًا لمحلل العرض روس يونج، الذي يتمتع بسجل حافل في التنبؤات الدقيقة، فمن المتوقع أن يتم تقديم ميزة Face ID أسفل الشاشة لأول مرة على طرازات آيفون 18 Pro و Pro Max

فريق التحرير by فريق التحرير

تشير أحدث التسريبات إلى أن آبل تُعد جيلًا جديدًا من هاتف آيفون 16 بميزات وتصميم مُميز، حيث من المتوقع أن تتميز هذه السلسلة بتصميم مبتكر، وتحسينات تقنية هائلة، وإمكانيات جديدة لم يسبق لها مثيل.

تصميم مُعاد وشاشة ProMotion لجميع الطرازات

تسريبات جديدة تكشف عن جيل جديد من آيفون بتصميم ومميزات مُذهلة

تُظهر الصور المسربة أن آيفون 16 سيأتي بتصميم جديد يضم طرازين هما “Pro” والطراز العادي. ومن المتوقع أن يتميز آيفون 16 Pro Max بشاشة مقاس 6.9 بوصة، بينما سيأتي آيفون 16 Pro بشاشة مقاس 6.3 بوصة، بينما سيحتفظ آيفون 16 بلس بحجمه الكبير بشاشة مقاس 6.7 بوصة.

وتشير التوقعات إلى أن آبل ستُبقي على تقنية ProMotion التي توفر معدل تحديث 120 هرتز في طرازات Pro، بينما ستحصل جميع الهواتف على تصميم كاميرا مكدسة رأسيًا.

زر إضافي وتجربة مستخدم فريدة

تسريبات جديدة تكشف عن جيل جديد من آيفون بتصميم ومميزات مُذهلة

من الميزات الجديدة المتوقعة في آيفون 16 إضافة زر الإجراء الذي ظهر لأول مرة في طرازات آيفون 15 Pro إلى جميع طرازات آيفون 16، بالإضافة إلى زر التقاط جديد للكاميرا. وسيتم تصميم الزرين بشكل مُبتكر ليعطي المستخدم تجربة فريدة.

زيادة في سعة البطارية

تشير التسريبات إلى إمكانية زيادة طفيفة في سعة بطارية جميع طرازات آيفون 16، باستثناء آيفون 16 بلس الذي قد يحصل على سعة بطارية أقل بنسبة 9%.

ميزة Face ID تحت الشاشة

تسريبات جديدة تكشف عن جيل جديد من آيفون بتصميم ومميزات مُذهلة

بينما تواصل شائعات ميزة Face ID تحت الشاشة على آيفون الظهور من وقت لآخر، تشير أحدث التسريبات إلى أن هذه الميزة لن تظهر قبل عام 2026 على الأقل.

كان هناك اعتقاد سائد بين الخبراء في مجال التكنولوجيا بأن آيفون 16 سيكون أول هاتف مزود بميزة Face ID أسفل الشاشة، لكن مع ظهور المزيد من المعلومات، يبدو أن هذه الميزة قد تأخرت حتى عام 2026.

وفقًا لمحلل العرض روس يونج، الذي يتمتع بسجل حافل في التنبؤات الدقيقة، فمن المتوقع أن يتم تقديم ميزة Face ID أسفل الشاشة لأول مرة على طرازات آيفون 18 Pro و Pro Max، بينما ستحصل الطرازات القياسية على هذه التقنية في عام 2027.

يُعزى التأخير إلى الصعوبات التقنية المرتبطة بوضع مكونات Face ID تحت الشاشة بشكل فعال، وفي غضون ذلك، ستظل أجهزة آيفون لهذا العام والعام المقبل تستخدم تصميم “Dynamic Island” الذي ظهر لأول مرة على آيفون 14 برو.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...