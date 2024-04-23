“Meta” تفاجئ منافسيها.. مشاركة نظام تشغيل نظارات “كويست”

أعلن عملاق التكنولوجيا الأمريكي “ميتا بلاتفورمز” (Meta)، عن قرار مشاركة نظام تشغيل نظارات “كويست” على المشاع في محاولة لتعزيز نفوذها في قطاعي الواقع الافتراضي والمختلط.

وأوضحت “ميتا” في بيان، أن هذا القرار يترتب عليه إمكانية استخدام شركات منافسة مثل أسوس، ولينوفو، لنظام Meta، “هورايزون أوه إس”، والذي يسمح بالتعرف على حركات أصابع المستخدمين، وفهم ما يرونه في الحياة الواقعية، وحتى إعادة بناء هذه الأشياء داخل الواقع الافتراضي.

رئيس Meta على خطى غوغل

يسعى الرئيس التنفيذي لميتا، مارك زوكربيرغ، لتحويل الشركة إلى الوجهة الأولى والرائدة لأجهزة الواقع الافتراضي والمختلط، وهو الهدف الذي حققته “غوغل”، تقريبا في صناعة الهواتف الذكية من خلال إتاحة نظام أندرويد مفتوح المصدر للجميع.

“ولكن هذه ليست الاستراتيجية الوحيدة التي استوحتها “Meta” من منافستها، بل إن نظام “هورايزون أوه إس”، ذاته يعتمد على إحدى نسخ أندرويد”، وفقا لتقرير رويترز.

استثمار أم مناورة؟

ورغم أن زوكربيرغ، يبدو متحمسا لإصدارات “ميتا” المتنوعة من نظارات الواقع الافتراضي والمختلط (لدرجة الإعلان عنها بنفسه على إنستغرام)، إلا أن هذه التكنولوجيا ما زالت غير مستغلة على مستوى كبير.

ويعتبر قطاع ألعاب الفيديو هو الأكثر قدرة على التكيف مع تكنولوجيا الواقع الافتراضي، تليه الشركات التي تعتمد عليها في عمليات التدريب أو عقد المؤتمرات عن بعد، بحسب التقرير.

أبل ضمن السباق بالفعل

فبراير الماضي، كانت أبل، قد أطلقت نظارتها الذكية “فيجن برو” بالفعل، لتشعل المنافسة في هذه الصناعة الواعدة التي تعد شركة “ميتا” رائدة فيها حاليا.

لكن زوكربيرغ لا تعجبه المقارنة مع أبل، بل يريد أن يكون “هورايزون أوه إس”، بمثابة البديل الشعبي لمنتجات “فيجن برو” (على غرار ما فعله أندرويد مع نظام أي أوه إس)، كما يفضل المقارنة مع مايكروسوفت التي صنعت تاريخها في سوق أجهزة الكمبيوتر من خلال ترخيص برنامج ويندوز، وفقا لما جاء في موقع “ذا فيرج”.

هل تطرح غوغل نظاما لأجهزة الواقع الافتراضي والمختلط؟

أيضا غوغل تدرس هي الأخرى إطلاق نظام مستمد من أندرويد لتشغيل أجهزة الواقع الافتراضي والمختلط، وهو الأمر الذي يحذر المدير التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في “Meta” أندرو بوسوورث من أنه “سيؤدي لتجزئة القطاع”.

في حين أن زوكربيرغ، أبدى موقفا أكثر انفتاحا، مشيرا إلى أنه يرحب بمتجر برامج غوغل بلاي على الأجهزة التي تعمل بنظام Meta، “هورايزون أوه إس”.

طريق ميتا إلى الواقع الافتراضي لم يكن سهلا

لاقى الإصدار المبكر من منصة التواصل الاجتماعي ثلاثية الأبعاد “هورايزون وورلد ” الكثير من الانتقادات والسخرية، بينما حصدت النسخة الأحدث ثنائية الأبعاد التي تعمل على أجهزة الكمبيوتر نجاحا أكبر، يبدو أن زوكربيرغ ما زال عازما على تطوير المنصة.

وقررت “Meta” منح كل مستخدمي نظام “هورايزون أوه إس”، إمكانية الوصول إلى منصة “هورايزون وورلد”، ثلاثية الأبعاد، التي تستهدف “ميتا”، مواءمتها مع الإعلانات من أجل بدء تحقيق الأرباح.