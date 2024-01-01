قصة أول حديقة سعودية مضيئة بلا أعمدة إضاءة

على مساحة خضراء تتجاوز ال 335ألف متر مربع، دشّنت أمانة منطقة المدينة المنورة غرب المملكة العربية السعودية حديقة بإنارة أرضية بلا أعمدة، لتصبح بذلك أول حديقة جبلية استخدام أحدث التقنيات في إضاءة الحدائق.



الحديقة أطلق عليها اسم “الجبل” وتقع بمخطط الملك فهد، تعد وجهة جديدة تتميز بالطابع البيئي والترفيهي، وذلك ضمن اهتمام الأمانة بالمشروعات التنموية والتطويرية، حيث ستسهم الحديقة التي تربو على مساحة تتجاوز ال (335) ألف متر مربع، في زيادة نسب المسطحات الخضراء مع الحفاظ على هوية المنطقة الجبلية المحيطة، لتشكل بذلك وجهة بيئية وترفيهية حديثة، وهي توفر إضاءة أرضية خالية من الأعمدة، مما يخلق جوا مفعما بالسحر والهدوء لجميع زوارها.



وتضم “الحديقة” إلى جانب ذلك أحدث ما توصلت إليه التقنيات في إنارة الحدائق، بتصاميم تبرز الطبيعة الجبلية والصخرية، والممرات ومسارات المشروع للمشاة بإنارة أرضية بلا أعمدة مع الحفاظ على خصوصية مرتادي الحديقة بتصميم إضاءات غير مباشرة على كامل المشروع، والتي بدورها ستبرز جماليات الموقع وخلق جو هادئ وجميل، وسط مسطحات خضراء بمساحة تبلغ (110000 م2).



وتحيط بها أكثر من 1800 شجرة، و 1550 شجيرة، ومسارا بطول 1850 مترا، وممشى خارجي بطول 2400 متر، إضافة إلى ممرات فرعية للمشاة بطول 2100 متر، ومواقف للمركبات تتسع 261 مركبة، و27 موقفا للأشخاص ذوي الإعاقة.



ويأتي هذا المشروع ليوفر خيار إضافي في منظومة متنزهات وحدائق المنطقة، والتي تعمل عليها أمانة منطقة المدينة المنورة، للتوسع في إنشاء المساحات الخضراء المخدومة بشبكات ري متطورة لتوفير بيئة نظيفة تعتمد على مخرجات جودة الحياة.

للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا