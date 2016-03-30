صالح العبدولي رئيس تنفيذي لشركة مجموعة الإمارات للاتصالات

قرر مجلس إدارة شركة مجموعة الإمارات للاتصالات “مجموعة اتصالات” تعيين المهندس الإماراتي صالح عبدالله العبدولي رئيساً تنفيذياً لــ “مجموعة اتصالات”.

وبحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، سيتولى العبدولي، بهذا التعيين، قيادة عمليات المجموعة في الأسواق الدولية إلى جانب السوق المحلي الإماراتي.

وقال البيان إن “العبدولي” يمتلك خبرة طويلة تمتد لنحو 25 عاماً في قطاع الاتصالات، وتحفل مسيرته المهنية بالعديد من الإنجازات المشهود لها وأبرزها تأسيس شركة “اتصالات مصر” التي تمكنت تحت قيادته من قلب التوقعات وتغيير معالم سوق الاتصالات المصري في وقت قياسي، حيث أصبحت من أنجح شركات الهاتف المتحرك التي دخلت السوق كمشغل ثالث على مستوى أسواق الاتصالات عالمياً.

وفي العام 2012، عاد “العبدولي” إلى الإمارات مع احتدام المنافسة في السوق الإماراتية، حيث ارتأت الإدارة العليا في”اتصالات” ضرورة وجود المهندس صالح العبدولي لإدارة دفة القيادة في السوق الأهم بالنسبة لها، حيث تمكنت الشركة خلال عامين من توليه منصب الرئيس التنفيذي فيها من تحقيق تطور متسارع على الصعيد المالي والتسويقي والتقني وفي مجال البنى التحتية، وساهمت هذه الجهود في استحواذ دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في نسبة نفاذ شبكات الألياف الضوئية للعامين 2013 و2014 كما ساهمت في تصنيف المهندس صالح العبدولي في المركز الثاني ضمن تصنيف فوربس الشرق الأوسط لأقوى 50 قيادياً تنفيذياً بالشركات العربية المدرجة بقائمة (GLOBAL 2000) ممن يديرون دفة عمليات تلك الشركات في البلاد التي تنتمي لها تلك المؤسسات لعام 2015.

ويعتبر العبدولي من أوائل المهندسين الإماراتيين المتخصصين الذين حصلوا على درجة الماجسـتير في تقنية الاتصالات في العام 1992 من جامعة “كولورادو” الأمريكية بتقدير امتياز وذلك بعد حصوله على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من الجامعة نفسها.

وبالإضافة إلى منصبه الجديد، يشغل المهندس صالح العبدولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة “اتصالات مصر” ورئيس مجلس إدارة كل من شركة “اتصالات للخدمات القابضة” وشركة “الثريا للاتصالات” وعضو مجلس إدارة شركة “موبايلي”.