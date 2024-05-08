شريحة M4.. مارد أبل والمحرك العصبي لأحدث أجهزة iPad Pro

كشفت شركة “أبل” (Apple) النقاب عن أجهزة iPad جديدة تتميز بما أسمته “شريحة قوية للغاية للذكاء الاصطناعي” ( شريحة M4)، مما يشير إلى التركيز المتزايد لعملاق وادي السيليكون على خدمات الذكاء الاصطناعي.

أصدرت شركة “أبل“، شريحة M4 لأحدث إصدارات iPad Pro الخاصة بها، الثلاثاء، بعد مرور أشهر قليلة فقط على طرح الشريحة M3، إلى جانب أجهزة Mac الجديدة في شهر أكتوبر.

أبل تستخدم شريحة M4 الأحدث في جهاز لوحي أولا

وأشار المحللون إلى أن أبل استخدمت أحدث شرائحها، وهي شريحة M4، لأول مرة في جهاز لوحي بدلاً من أجهزة الكمبيوتر المحمولة Mac.

وهو أمر غير مألوف لدى أبل، ويشير إلى أنها حريصة على منح صانعي التطبيقات السبق في إنشاء برامج متعلقة بالذكاء الاصطناعي قبل مؤتمرها السنوي لمطوري البرامج الشهر المقبل.

إن الطلب النهم من جانب مطوري الذكاء الاصطناعي، على قوة الحوسبة يدفع شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أبل، وإنفيديا، إلى زيادة وتيرة إنتاج معالجات أكثر قوة قادرة على التعامل مع كميات هائلة من البيانات.

وأصبح تصميم الرقائق قدرة حيوية لأغنى شركات التكنولوجيا في العالم، حيث كشفت شركات مايكروسوفت، وأمازون، وغوغل، عن معالجات جديدة تركز على الذكاء الاصطناعي في الأشهر القليلة الماضية.

شريحة قوية للغاية للذكاء الاصطناعي

وأشاد تيم ميليت، نائب رئيس Apple لهندسة النظام الأساسي، بالجمع بين وحدة المعالجة المركزية M4، ومعالج الرسومات وقدرات الذكاء الاصطناعي المخصصة – والتي تسميها “المحرك العصبي” – باعتبارها خطوة كبيرة إلى الأمام مقارنة برقائقها السابقة، وفق الفايننشال تايمز.

وقال في حدث لشركة Apple، الثلاثاء، إن هذه المكونات مجتمعة جعلت من M4 شريحة قوية للغاية للذكاء الاصطناعي.

وتعرضت شركة أبل لضغوط من المستثمرين للكشف عن ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي للتنافس مع OpenAI المدعومة من مايكروسوفت، وغوغل، في وقت انخفضت فيه مبيعات iPhone.

سباق نماذج اللغة الكبيرة

وأدى الانفجار الكبير في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديدة منذ أن أطلقت OpenAI برنامج الدردشة Chatbot المذهل الخاص بها قبل 18 شهرًا إلى سباق لتأمين المعالجات القوية اللازمة لبناء ما يسمى بنماذج اللغة الكبيرة، وهي أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على إنتاج نصوص وصور تشبه البشر.

وصممت أبل معالجاتها الخاصة المستندة إلى Arm لأجهزة iPhone الخاصة بها منذ عام 2010، وقامت بالتبديل من شرائح Intel لأجهزة كمبيوتر Mac الخاصة بها في عام 2020 باستخدام M1.

وتوفر أحدث طرازات iPad Pro التي تم الكشف عنها في حدث الثلاثاء، شاشات أكثر نحافة، وأكثر سطوعًا، وتتطلب معالجات أكثر تطوراً.

بداية لاستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي

ولكن، مثل التجسيدات السابقة لرقائق السلسلة M، من المرجح أن تمثل شريحة M4، بداية ترقية أوسع لشرائحها المخصصة عبر مجموعة منتجات Apple، مما يمهد الطريق لقدرات الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا.

أيضا، أطلقت شركة Nvidia، شركة وادي السيليكون التي أصبحت رقائقها مطلوبة بشدة من قبل الشركات الناشئة، وشركات التكنولوجيا الكبرى، جيلًا جديدًا من معالجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها الشهر الماضي في الوقت الذي تتطلع فيه إلى تعزيز هيمنتها.

مزايا شريحة M4

ويقول المحللون، إن شريحة M4، وهي أحدث رقائق “Apple”، تمنحها فرصة لجلب العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي التي تعمل في السحابة إلى أجهزة عملائها، مما يجعل التطبيقات تعمل بشكل أسرع وتوفر خصوصية أكبر.

وقال ميليت، إن شرائح M4 استفادت من تكنولوجيا عملية التصنيع الأكثر تقدمًا، والمتوفرة حاليًا على نطاق واسع – ما يسمى بعقدة الجيل الثاني 3 نانومتر – والتي تعد بتحسين كفاءة الطاقة.

وتوفر الشريحة أيضًا نطاقًا تردديًا أكبر للذاكرة، وهي ميزة مهمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتعطشة للبيانات.

وانتقد منافسي شركة “Apple”، من خلال الإشارة إلى أن صانع iPhone كان “لسنوات” يخصص جزءًا من معالجاته لميزات الذكاء الاصطناعي، المعروفة باسم المحرك العصبي، مدعيًا أنه “أقوى” من الشريحة المكافئة في “أي ذكاء اصطناعي” في كمبيوتر اليوم.

كما تخطط شركة مايكروسوفت المنافسة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية لشركة أبل لحدث Windows هذا الشهر، من المتوقع أن يركز على الذكاء الاصطناعي، وقابلية النقل، ويضم معالجات جديدة قائمة على Arm من Qualcomm.

قال جوني سروجي، نائب الرئيس الأول لتقنيات الأجهزة في “Apple”: “يعد iPad Pro الجديد المزود بـ M4 مثالاً رائعًا على كيفية تمكين تصنيع السيليكون المخصص الأفضل في فئته من تحقيق منتجات مذهلة”.

كما تضمن حدث Apple قلمًا أعيد تصميمه لأجهزتها اللوحية، ونسخة بأسعار معقولة من طراز iPad الأكبر حجمًا مقاس 13 بوصة.