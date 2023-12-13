شاهد فري كليب، سماعات لاسلكية بتصميم حلق الأذن من هواوي

كشفت هواوي أمس عن سماعات لاسلكية بتصميم الحلق باسم فري كليب FreeClip وتُعد أول سماعات أذن مفتوحة أي لا تحجب الأصوات الأخرى عن الأذن من هواوي.

تجمع السماعة الجديدة بين الصوت اللاسلكي والتصميم الأنيق في جهاز واحد متعدد الاستخدامات يشبه المجوهرات.

يمكن للمستخدمين الاستمتاع براحة الاستماع بأذن مفتوحة وبفضل تصميم الجسر المبتكر، فإنها تتلاءم بشكل مريح مع انحناء الأذن لارتدائها كمشبك لسماعات الأذن التي تجمع بين الوحدات الصوتية ووحدات البطارية بحسب بيان الشركة.

استند تصميم فري كليب على خلاصة أبحاث تم إجراؤها على أكثر من 10000 أذن بشرية لتحسين التصميم المريح على مستوى الميكرون الذي خضع لأكثر من 25000 اختبار موثوقية، لضمان ثبات سماعات الأذن على الأذنين حتى أثناء ممارسة الأنشطة البدنية الأكثر شدة.

توفر السماعات وقت تشغيل للموسيقى يصل إلى 36 ساعة. إذا كانت البطارية منخفضة، فيمكن للمستخدمين شحن سماعات الأذن بسرعة لمدة 10 دقائق والاستمتاع بثلاث ساعات من الاستماع، وتأتي بسعر يقارب 700 درهم.

يأتي ذلك مع كشف هواوي النّقاب عن أحدث أجهزتها اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة وسماعات الأذن في حدث هواوي تحت شعار “ابتكار الجمال” في دبي أمس.

ومن بين الأجهزة الجديدة التي تم إطلاقها في الحدث هي سماعات HUAWEI FreeClip – وهي سماعات عصرية بتصميم أذن مفتوح، بالإضافة إلى الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad Pro بمقاس 13.2 بوصة – أكبر جهاز لوحي من هواوي حتى الآن، ومجموعة مطوّرة من الحاسوب المحمول MateBook D 16. يسير هذا الإطلاق الأخير للمنتجات على نهج حدثها السابق في أكتوبر المنصرم: رائدة في الموضة “Fashion Forward”، والذي شهِد الكشف عن مجموعة جديدة من المنتجات القابلة للارتداء.