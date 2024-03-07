من الرمال إلى الشاشات: رهان السعودية الجريء للسيطرة على عالم الألعاب الإلكترونية

بعد تجاوزها حاجز 180 مليار دولار عام 2022، من المتوقع أن تكسر صناعة الألعاب الإلكترونية العالمية حاجز 339.9 مليار دولار بحلول عام 2027.

وكجزء من خطتها الطموحة رؤية 2030، حددت المملكة العربية السعودية أهدافها بشكل طموح لتصبح اللاعب المهيمن في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، مع أكثر من 3 مليارات شخص حول العالم يشاركون بنشاطها.

خلال مقابلة حصرية أجراها “أريبيان بزنس” مع برايان وارد، الرئيس التنفيذي لمجموعة Savvy Games، وهي جزء أساسي من مبادرة الألعاب لـ”رؤية 2030″، حيث تمت مناقشة الأهداف والتحديات والفوائد المحتملة لهذا الرهان الخاص بالمملكة ويقيم بمليارات الدولارات.

تحويل صناعة النفط وما بعدها

وأوضح وارد سبب دخول السعودية إلى صناعة الألعاب، فاعتبر أن “رؤية 2030” هي الإجابة المباشرة. وأشار إلى أنه في عام 2016، كشف ولي العهد محمد بن سلمان النقاب عن خطة التحول الوطني هذه بهدف أساسي متمثل في عدم الاكتفاء باعتماد الاقتصاد على النفط والغاز فقط. وأصبحت صناعة الترفيه عنصراً رئيسياً في هذه الخطة الواسعة، مع كون الألعاب الإلكترونية هي النجم الساطع لها. وقال وارد: “من المنطقي أن يستثمر صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الألعاب”. معتبراً أن هذه الخطوة الجريئة تمثل حقبة جديدة، كتحرك مدروس لضمان مستقبل المملكة الاقتصادي في العالم الرقمي المتغير باستمرار.

من بدايات متواضعة إلى الهيمنة على صناعة الألعاب

تعتبر أهداف مجموعة Savvy Games جريئة بأي مقياس. وقال وارد بهذا الخصوص “لقد كلفنا مجلس الإدارة بأن نصبح الشركة العالمية الأولى للألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول عام 2030. ويتطلب هذا الهدف الطموح نهجًا متعدد الأوجه، وهي لعبة شطرنج تُلعب على نطاق عالمي.

وكشف وارد أن نمو الشركة الملحوظ يعود إلى الاستحواذ على الشركات الأخرى وهو استراتيجية قوية تستخدمها Savvy Games. وقال نحن اليوم في المرتبة 11 على لائحة ناشري الألعاب الإلكترونية في العالم، وذلك بفضل عملية استحواذ قمنا بها العام الماضي.

وتتضمن تتتحركات الشركات في هذا المجال كذلك، استحواذًا ضخمًا على شركة Scopley الأميركية لتطوير الألعاب، مقابل 4.9 مليار دولار. بالإضافة إلى استثمارها مليار دولار في Embracer، وهو ناشر ألعاب بارز.

وفقًا لـوارد، غالبًا ما تشارك الشركات العملاقة في صناعة الألعاب في عمليات الاستحواذ لتحقيق التوسع السريع وخلق القيمة لتعظيم أرباحها. مع ذلك، لن تنجح هذه الخطة إلا إذا نجحت Savvy Games في دمج الشركات المستحوذ عليها بنجاح والاستفادة من القوة المشتركة لبناء إمبراطوريتها.

المطورون السعوديون الأذكياء يبنون مركزًا قويًا للألعاب في الصحراء

وتدرك مجموعة Savvy Games أهمية تنمية أعمالها بسرعة من خلال عمليات الاستحواذ. ومع ذلك، فهم يدركون أيضًا أهمية تنمية نظام ألعاب مزدهر في منطقتهم الخاصة.

وقال وارد، في إشارة إلى الهدف الوطني المتمثل في خلق 39 ألف وظيفة في هذا القطاع: “لحسن الحظ، هذا ليس مؤشر الأداء الرئيسي الخاص بي” ويعترف بأنه كان تحديًا. لكن Savvy Games تفعل ما في وسعها للمساعدة، بهدف إنشاء أكثر من ألف وظيفة وتوقع أن تحذو الشركات الأخرى حذوها.

وأضاف: “نتحدث هنا عن المواهب السعودية”، مشيرًا إلى أن ما يقرب من 70% من الموظفين الحاليين هم من المواطنين السعوديين على كشوف المرتبات. وأنه يجب أن تواصل صناعة الألعاب السعودية إعطاء أولوية عالية لتطوير مواهبها الخاصة من أجل تحقيق نجاح طويل الأجل. واعتبر أن هذا لن يجعل الصناعة أكثر ربحية فحسب، بل سيكون أيضًا بمثابة رمز لمجموعة المواهب المتنامية في المملكة العربية السعودية.

التعاون على المنافسة

وأشار وارد إلى جانب مميز في التفويض الذي قدمته المجموعة، حيث لفت الانتباه إلى أن “هذا تفويض غير معتاد إلى حد ما لشركة تجارية”. وقال: “لن تدعو منافسيك عادةً للمجيء إلى منطقتك والتنافس معك”. مضيفاً من ناحية أخرى، يخططون لتحقيق ذلك بالضبط من خلال إقامة شراكات مع أكثر من 20 شركة دولية مختلفة لتأسيس وجود في السوق في المملكة العربية السعودية وتحويل البلاد إلى مدينة ألعاب معروفة.

بالإضافة إلى ذلك ، أشاد وارد بـ Sandsoft ، مطور ألعاب سعودي ناجح، كمثال على كيفية استفادة الشركات المحلية من هذه الاستراتيجية. وتتحدى هذه الاستراتيجية التعاونية الحكمة التقليدية فيما يتعلق بالمنافسة الشرسة التقليدية التي توجد داخل صناعة الألعاب. وفي الوقت نفسه، شجع وارد على نوع من التعاون وتبادل المعلومات التي يمكن أن يكون لها فوائد كبيرة للمملكة العربية السعودية.

ميزة السعودية على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

على الرغم من أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعد سوقًا واعدة، إلا أن وارد كشف عن استراتيجية مستهدفة. وعند سؤاله عن إمكانية التوسع في المنطقة، أجاب قائلاً: “الإجابة هي لا”. ونظرًا للعديد من المزايا التي يمكن لشركات الألعاب الاستفادة منها في رؤية 2030، فإنها تركز كل اهتمامها على هذا الوضع بالذات. وكشف وارد عن حقيقة مثيرة للاهتمام وهي أن سوق الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الواقع ثاني أسرع الأسواق نموًا في العالم، مع كون أميركا اللاتينية المنطقة الأسرع نموًا.

ويعكس النمو السريع لهذه الصناعة الإمكانات الهائلة للمنطقة، وهو بمثابة تذكير بالقرار الاستراتيجي المتمثل في ترسيخ السعودية كرائدة إقليمية قبل البحث في فرص أخرى. وعلى الرغم من أن مجموعة Savvy Games لا تسعى بنشاط إلى التوسع في المنطقة في الوقت الحالي، إلا أن النمو السريع للصناعة يعكس إمكانات هائلة في المنطقة.

الرياضات الإلكترونية

تؤثر الرياضات الإلكترونية، التي تشير إلى الجانب التنافسي للألعاب، بشكل كبير على الإستراتيجية التي تضعها Savvy Games موضع التنفيذ. ولفت وارد الانتباه إلى حقيقة أن كأس العالم للرياضات الإلكترونية سيقام في المملكة هذا العام بدلاً من دولة أخرى. ومن المتوقع أن تجتذب البطولة ما يصل إلى مليون متفرج من جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030.

وبالإضافة إلى ذلك، كشف وارد عن معلومات حول المناقشات الجارية حول إمكانية تنظيم بطولات ضخمة للرياضات الإلكترونية، بهدف تحقيق نفس المستوى من الحضور مثل حدث Gamers8 الذي أقيم العام الماضي، والذي حضره 2.6 مليون شخص.

ورأى وارد أن هذه المسابقات لا تجذب عددًا أكبر من السياح وتدر عائدات إضافية للاقتصاد فحسب، بل ترسخ أيضًا مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة رائدة لمسابقات الرياضات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، وأكد على أهمية تنمية المواهب المحلية في مجال الرياضات الإلكترونية بهدف تحويل المملكة إلى مركز للأبطال المستقبليين بدلاً من مجرد الحفاظ على مكانتها كدولة متفرجة.

الاستثمار في البنية التحتية

وتستثمر مجموعة Savvy Games أيضًا في البنية التحتية لتسهيل تحقيق أهدافها العالية. وتركز اهتمامها على Roshan Front في الرياض، وهو مكان ألعاب إلكترونية متطور، وفقًا لوارد. وسيخدم هذا الموقع كمكان لمجموعة متنوعة من الأحداث، بما في ذلك التجمعات التي تركز على المستهلكين وتدريب الرياضات الإلكترونية وبرامج الأكاديمية. ولا يلبي هذا الالتزام بتطوير البنية التحتية احتياجات اللاعبين فحسب، بل يعزز أيضًا الشعور بالمجتمع والشغف بالألعاب في جميع أنحاء السعودية.

الذكاء الاصطناعي

ويتفق وارد على أن الذكاء الاصطناعي سيضطلع بدور مهم في تطوير ألعاب الفيديو في المستقبل. ولا يمنع حقيقة أن الذكاء الاصطناعي لم يتم دمجه بعد في العمليات الأساسية لمجموعة Savvy Games Ward من الاعتراف بالتطبيقات المحتملة للذكاء الاصطناعي في مجالات مثل إنشاء الألعاب والقضاء على المحتوى السام على الإنترنت. ويدل هذا النهج التطلعي على التزامهم بالحفاظ على التقدم في التطورات التكنولوجية والتكيف مع صناعة الألعاب المتغيرة.

التوازن بين الفرص والتحديات

ويعد وارد أحد أوائل الأشخاص الذين اعترفوا بأن ظروف السوق في العام الماضي كانت صعبة، خاصة بالنسبة للشركات التي كانت تتطلع إلى جمع رأس المال. من ناحية أخرى، يؤمن أن هذا يمنح Savvy Games فرصة ممتازة للاستفادة من رأس المال الاستراتيجي الذي يتوفر لصندوق الاستثمارات العامة للمستقبل. وتعمل المجموعة على التغلب على تحدٍ آخر، وهو نقص الخبرة العامة في مجال الألعاب في السعودية. ويتم معالجة هذا التحدي من خلال الشراكات وبرامج التدريب.

رهان مُخطط له جيدًا وله إمكانيات مكافآت ضخمة

ومن خلال دخولها صناعة الألعاب، تخاطر المملكة العربية السعودية بجرأة. هذه الخطوة لديها القدرة على تغيير صناعة الألعاب كما نعرفها. من خلال الاستفادة من استراتيجيتها الفريدة التي تشمل عمليات الاستحواذ وتطوير المواهب والتعاون والاستثمارات الاستراتيجية، ونجحت مجموعة Savvy Games في وضع المملكة في موقع يخولها بأن تصبح لاعبًا رئيسيًا في الصناعة. وعلى الرغم من وجود عقبات لا تزال بحاجة إلى التغلب عليها، إلا أن الهدف هو تحقيق ذلك. وتخاطر المملكة بجرأة لتصبح رائدة عالمية في ثورة الترفيه الرقمي. هذا الرهان الجريء لديه القدرة على تحقيق عوائد كبيرة، ليس فقط من حيث المكاسب المالية ولكن أيضًا من حيث ترسيخ مكانة الأمة كرائدة في هذا المجال.