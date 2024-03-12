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مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2024: وجهة عالمية لمتعة الألعاب والتنافس الرقمي

يُعد مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2024 حدثًا استثنائيًا يجمع بين تجارب الألعاب المتطورة وفعاليات رياضية رقمية تنافسية.

فريق التحرير by فريق التحرير
مهرجان دبي للألعاب

ينطلق مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2024 في دورته الثالثة من 19 نيسان/أبريل إلى 5 أيارمايو في مركز دبي التجاري العالمي. يهدف المهرجان، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للألعاب والرياضات الرقمية من خلال تقديم تجارب ألعاب وبطولات رياضية رقمية متميزة.

يعد هذا العام استثنائيًا كونه يشهد أكبر وأطول دورة للمهرجان على الإطلاق. يتضمن البرنامج فعاليات متنوعة تناسب جميع أفراد العائلة، بدءًا من عروض الألعاب الحديثة ولقاء نجوم الألعاب الإقليميين والعالميين وحتى المشاركة في مسابقات الرياضات الرقمية.

تُقدم منطقة العائلات فرصة مثالية للاعبين الشباب وعائلاتهم للتنافس في مجموعة من الألعاب المميزة. بينما تضم منطقة “Electric Avenue” مجموعة مختارة من تجار التجزئة المتخصصين في مجال الإلكترونيات، مما يجعلها وجهة مثالية لعشاق التكنولوجيا.

يُجمع المهرجان قطاعًا واسعًا من صناعة الألعاب بدءًا من المطورين المحليين وحتى الرؤساء التنفيذيين للشركات والعلامات التجارية العالمية.

تُتيح قمة “GameExpo” منصة للتواصل بين المتخصصين في الصناعة للعثور على شركاء تجاريين جدد، إلى جانب مسرح يضم متحدثين من ذوي الخبرة ومنطقة للمعارض. كما تُقام مسابقة لعرض الابتكارات من قبل المطورين المستقلين بدعم من “Meet2Match” وهي منصة تساعد الضيوف على تنظيم الاجتماعات.

يقدم مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2024 جدولاً مليئًا بالفعاليات والأنشطة المجانية والمدفوعة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...