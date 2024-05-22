سحر “بلاكويل”.. أمازون توقف طلبات شراء “هوبر” من إنفيديا

بعد أشهر من كشف شركة “إنفيديا” عن نسخة الجيل التالي من رقائقها الفائقة المرغوبة للغاية، قام أحد أكبر عملائها، وهي شركة “أمازون”، بالفعل باستبدال طلبها من رقائق “هوبر” إلى ” بلاكويل”، الخليفة الجديد القوي.

أفادت صحيفة فايننشال تايمز، أن شركة “أمازون“، أوقفت طلبها لرقائق “هوبر” (Hopper)، من إنفيديا، لانتظار معالجات “بلاكويل” (Blackwell) الجديدة، والتي تم الإعلان عنها في مؤتمر تكنولوجيا GPU الخاص بـ “Nvidia”، في مارس.

سحر رقائق بلاكويل بالذكاء الاصطناعي

وصف الرئيس التنفيذي لشركة “إنفيديا“، جنسن هوانغ، رقائق”هوبر” بأنها “وحدة معالجة الرسومات الأكثر تقدمًا في العالم من حيث الإنتاج اليوم”، لكنه أضاف “نحن بحاجة إلى وحدات معالجة رسوميات أكبر”، أو وحدات معالجة الرسومات، التي تقف وراء أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي اليوم.

أمازون تقرر استبدال طلبات Hopper إلى Blackwell

وقالت “أمازون“، وهي أكبر مزود للحوسبة السحابية في العالم، لصحيفة فاينانشيال تايمز إنها “نقلت طلبها بالكامل” إلى رقائق “بلاكويل”، لأن “النافذة بين جريس هوبر وجريس بلاكويل كانت صغيرة”، فيما رفضت إنفيديا التعليق.

وقال متحدث باسم أمازون في بيان:” لكي نكون واضحين، لم توقف الشركة أي طلبات من إنفيديا.. في تعاوننا الوثيق مع إنفيديا، قررنا بشكل مشترك نقل Project Ceiba من معالجات الرسوميات Hopper إلى Blackwell، والتي تقدم قفزة للأمام في الأداء.

توقعات أرباح “إنفيديا” والقلق من تباطؤ الطلب على الرقائق

وفي الوقت نفسه، يشعر المستثمرون بالقلق بشأن تباطؤ الطلب على رقائق Nvidia بين إصدار Hopper وشحنات Blackwell النهائية، حسبما ذكرت فايننشال تايمز.

وأعلنت “إنفيديا”، عن أرباحها للربع الأول هذا الأسبوع، ورفعت “وول ستريت”، توقعاتها مرة أخرى، بعد أن تجاوزت شركة صناعة الرقائق توقعات الربع الرابع في فبراير، حيث أعلنت عن إيرادات بلغت 22 مليار دولار – بزيادة 270٪ تقريبًا عن العام السابق.

“على الرغم من توقع الجيل التالي من وحدات معالجة الرسومات Blackwell GPUs [وحدات معالجة الرسومات] في النصف الثاني، فإننا نرى علامات محدودة على توقف الطلب مؤقتًا، ونتوقع أن تعلن “إنفيديا”، عن نتائج الربع الأول وتوجيهات الربع الثاني أعلى بكثير من التوقعات”، وفق ما توقع جون فينه، محلل “كي بنك”، في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، كتب المحللون في “مورغان ستانلي”، في مذكرة للعملاء هذا الأسبوع أن “هناك قلقًا “في وول ستريت”، بشأن التوقف مؤقتًا أمام بلاكويل”، بينما أشار المحللون في “سيتي” بنك، إلى “جيب هوائي محتمل” في الطلب على رقائق إنفيديا، حسبما ذكرت فايننشال تايمز.