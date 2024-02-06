انخفاض حاد في أرباح أكبر مصنع رقائق إلكترونية في الصين

أعلنت شركة SMIC التي تعد أكبر صانع رقائق إلكترونية في الصين، اليوم الثلاثاء عن انخفاض أرباحها الصافية في الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 55%، لتخيب توقعات المحللين بسبب ضعف الطلب العالمي والمنافسة الشديدة في الصناعة.

وبحسب النتائج التي اعلنتها الشركة فقد بلغ صافي الربح غير المدقق المنسوب إلى مالكي الشركة خلال الربع 174.68 مليون دولار، مقابل 385.53 مليون دولار في الربع السابق، ليحطم تقديرات الإجماع عند 277 مليون دولار.

وارتفع إجمالي الإيرادات للربع بنسبة 3.5% إلى 1.68 مليار دولار، متجاوزًا قليلاً تقدير الإيرادات الإجماعية البالغ 1.66 مليار دولار في الاستطلاع.

على مدار العام، بلغت الإيرادات 6.32 مليار دولار، مقابل 7.27 مليار دولار في عام 2022. وانخفض صافي الدخل إلى 902.5 مليون دولار في عام 2023 من 1.82 مليار دولار في العام السابق، وفقًا لما ذكرته SMIC.

وطوال عام 2023، بلغ الإنفاق الرأسمالي 7.47 مليار دولار. ويقارن ذلك بمبلغ 6.35 مليار دولار لعام 2022، وهو ما يمثل زيادة 17.6% على أساس سنوي.

رقائق إلكترونية عالية الطلب

وأضافت أنه من المتوقع أن يظل الإنفاق الرأسمالي ثابتًا تقريبًا هذا العام مقارنة بالعام السابق.

وشهدت صناعة أشباه الموصلات ركودًا خلال السنوات الأخيرة بعد أن تحول النقص في الرقائق الناجم عن الوباء إلى فائض مع تباطؤ الاقتصاد وتراجع الطلب على هذه المنتجات.

لكن هناك مؤشرات على أن الصناعة قد تتعافى في العام المقبل بسبب زيادة الطلب على المنتجات التي تستخدم أشباه الموصلات، مثل الهواتف الذكية وغيرها من الإلكترونيات الاستهلاكية.

وتوقعت SMIC هامش ربح إجمالي يتراوح بين 9-11% في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بـ 16.4% في الربع الرابع من عام 2023.

وتصدرت الشركة عناوين الأخبار الدولية العام الماضي عندما قال محللون إنها ساعدت هواوي في تطوير أحد أكثر الرقائق تقدمًا على الإطلاق التي تم تصنيعها محليًا في الصين.

وتم استخدام هذا الشريحة في سلسلة هواتف Mate 60 من هواوي التي تم إصدارها في آب/أغسطس الماضي.