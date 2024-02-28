خطط أولمبياد باريس 2024 الأمنية سرقت

أعلنت الشرطة الفرنسية أن حقيبة كانت تحتوي على الخطط الأمنية لأولمبياد باريس 2024 المقرر اقامتها في الصيف سرقت من قطار في محطة “غار دو نور” في العاصمة باريس.

وتعود الحقيبة إلى مهندس من مجلس بلدية مدينة باريس، وبحسب ما أفادت مصادر الشرطة، فإن الحقيبة كانت موضوعة في صندوق الأمتعة فوق مقعد المهندس، وعندما تأخر القطار قرر المهندس تغيير القطار واكتشف السرقة.

وتحتوي الحقيبة المسروقة على جهاز كمبيوتر خاص بالمهندس ووحدتي ذاكرة، تحتوي على بيانات حساسة، لاسيما خطط الشرطة البلدية لتأمين سلامة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

وتُعدّ هذه الحادثة خطيرة للغاية، خاصةً مع اقتراب موعد أولمبياد باريس، حيث تُشكل خطط الأمن جزءًا هامًا من ضمان سلامة الحدث الرياضي الكبير.

وتجري شرطة النقل الإقليمية تحقيقًا في الحادثة، بينما تم نشر ألفي عنصر من الشرطة البلدية لتأمين سلامة الألعاب، ومن المتوقع أن يكون إجمالي حوالي 35 ألفاً من قوات الأمن في الخدمة يومياً خلال هذا الحدث.

وتُثير هذه الحادثة تساؤلات حول كيفية تأمين سلامة الألعاب الأولمبية في ظلّ وجود معلومات حساسة قد تكون وقعت في أيدي خاطئة.

وتُعدّ هذه الحادثة بمثابة اختبار كبير للسلطات الفرنسية، خاصةً مع اقتراب موعد الألعاب الأولمبية، حيث ستتجه أنظار العالم نحو باريس خلال هذا الحدث الرياضي الكبير.