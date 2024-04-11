مباراة الهلال والاتحاد اليوم الخميس 2024-04-11 في نهائي كأس السوبر السعودي

يتطلع الاتحاد إلى الاحتفاظ بكأس السوبر السعودي عندما يلعب أمام الهلال اليوم الخميس 2024-04-11 على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي والذي يتسع لنحو 42 ألف متفرج.

وصل الاتحاد إلى المباراة النهائية لكأس السوبر السعودي بعد فوزه على الوحدة 2 ـ 1 في نصف النهائي، وأحرز أهداف الاتحاد كريم بنزيما وعبدالرزاق حمد لله، أما الهلال فتأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على النصر 2 ـ 1، وأحرز أهداف الهلال سالم الدوسري ومالكوم.

ويواصل الهلال تحطيم الأرقام القياسية بعد أن حافظ على سجله نظيفا دون أي هزيمة في 33 مباراة، بينما يسعى أيضا لتحطيم رقمه القياسي وزيادة رصيده إلى 4 ألقاب كأس سوبر.

أما ثاني أكثر الأندية تحقيقا للقب كأس السوبر السعودي هو نادي النصر السعودي الذي احتفظ باللقب مرتين، بينما فاز الاتحاد والشباب والفتح والأهلي بلقب واحد لكل منهما.

وظهرت بطولة كأس السوبر السعودي للنور في عام 2013، وكانت عبارة عن مباراة واحدة بين بطل الدوري السعودي وبطل الكأس السعودي، قبل أن تتحول في موسم 2022-2023، إلى “كأس الدرعية للسوبر السعودي” ويشارك فيها 4 أندية، ويبلغ مجموعة جوائزها 8 ملايين ريال سعودي.

تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد

كانت أول مباراة بين الاتحاد والهلال في عام 1964 وتحديدا في يناير/كانون الثاني، ومنذ هذه اللحظة لعب الفريقين نحو 150 مباراة في بطولات متنوعة، كانت الغلبة فيها لنادي الهلال الذي حقق انتصارات في 65 مواجهة بين تغلب الاتحاد في 50 لقاء، وتعادل الفريقين في 35 مباراة.

لكن المثير للاهتمام هو أن الهلال لم يخسر أمام الاتحاد في آخر 9 مواجهات بين الفريقين، حيث تمكن من الفوز في 8 مواجهات وتعادل في مباراة وحيدة، وكان آخر انتصار حققه نادي الاتحاد على مواطنه الهلال في بطولة الدوري السعودي موسم 2020-2021.

تشكيل الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي

يتوقع أن يضم تشكيل نادي الاتحاد السعودي في نهائي كأس السوبر السعودي عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، ويتوقع أن يلعب في خط الدفاع كل من، أحمد حجازي وفواز الصقور ولوز فيليبي ومد الله العليان،

بينما يلعب في خط الوسط، حامد الغامدي ونجولو كانتي وروماريو وجواو فيليبي، بينما يتوقع أن يلعب في الهجوم عبد الرزاق حمد الله وكريم بنزيما.

تشكيل الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي

يتوقع أن يخوض فريق الهلال السعودي مباراة نهائي كأس السوبر السعودي بتشكيل يضم في حراسة المرمى ياسين بونو، بينما سيضم خط دفاع الهلال، كاليدو كوليبالي وعلى البليهي وسعود عبدالحميد ورينان لودي، بينما يتوقع أن يلعب في خط الوسط، سيرجي سافيتش وروبين نيفيز وميشايل ديلجادو، أما خط الهجوم فيتوقع أن يضم صالح الشهري وسالم الدوسري ومالكوم أوليفيرا.

موعد مباراة الاتحاد والهلال في نهائي كأس السوبر السعودي

يلعب نادي الهلال أمام مواطنه الاتحاد اليوم الخميس 11 أبريل/نيسان 2024 في نهائي كأس السوبر السعودي في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتقام المباراة على استاد الشيخ محمد بن زايد في تمام الساعة الثامنة ونصف مساء بتوقيت السعودية السابعة ونصف مساء بتوقيت مصر التاسعة ونصف مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال في نهائي كأس السوبر السعودي

يمكن متابعة مباراة الاتحاد والهلال في نهائي كأس السوبر السعودي عبر شبكة قنوات SCC السعودية وشبكة قنوات أبوظبي الرياضية.

والقنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال هي، قناة SSC 1 SD، وقناة SSC 1 HD، وقناة AD Sports HD 1.