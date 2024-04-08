موعد والقنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والوحدة في نصف نهائي كأس السوبر السعودي

يستضيف ستاد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي والذي يتسع لنحو 15 ألف متفرج، مباراة الاتحاد والوحدة في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

البطولة التي تستضيفها دولة الإمارات، تقام للمرة الثانية بنظام مشاركة 4 أندية، ويشارك فيها أندية الاتحاد والوحدة والهلال النصر.

غيّر الاتحاد السعودي لكرة القدم نظام كأس السوبر، ولم تعد المسابقة قاصرة على بطل دوري روشن السعودي وبطل كأس الملك، وأصبح يشارك في كأس السوبر، 4 فرق، هي، بطل الدوري ووصيفه، وبطل كأس الملك ووصيفه.

في دور نصف النهائي، يواجه الاتحاد حامل لقب البطولة في الموسم الماضي، نظيره الوحدة وصيف كأس الملك العام الماضي في المباراة الأولى، بينما يلعب الهلال مع النصر في المباراة الثانية.

ويواجه الفائز من مباراة الوحدة والاتحاد، الفائز من مباراة النصر والهلال في المباراة النهائية على ستاد محمد بن زايد والذي يتسع لنحو 42 ألف متفرج.

يدخل فريق الاتحاد السعودي اللقاء ولا بديل أمامه سوى الفوز، لوقف الإخفاقات التي لازمت الفريق مؤخرا، بعد فشله في دوري أبطال آسيا، حيث ودع البطولة أمام مواطنه الهلال في الدور ربع النهائي، بينما يحتل المركز الرابع في بطولة الدوري السعودي، برصيد 47 نقطة، وهو بعيد تماما عن المنافسة على اللقب، أما نادي الوحدة فجمع في مسيرته بالدوري نحو 31 نقطة يحتل بها المرتبة الـ12 في المسابقة.

ونجح الاتحاد في الفوز على الوحدة ذهابا وإيابا في الدوري السعودي هذا الموسم، لكن هذا لا يعني أن الفوز مضمون، فالمباراة لن تكون سهلة بالنسبة للفريقين.

ويدرك الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي صعوبة اللقاء، أما منافسه اليوناني جورجيس دونيس مدرب الوحدة فيدرك جيدا أهمية اللقاء وصعوبته، خاصة أنه يواجه الاتحاد الذي يسعى لتحقيق بطولة هذا العام.

مواجهات سابقة

تحظى مواجهات الاتحاد والوحدة بأهمية كبيرة لدى الجمهور السعودي، حيث التقى الفريقان 46 مرة طوال تاريخهما، وكانت الغلبة فيها لـ”العميد” الذي تفوق في 34 مباراة وهز شباك الوحدة 104 مرات، وتعادل الفريقين في 7 مواجهات، بينما فاز الوحدة في 5 لقاءات، وأحرز 46 هدفا في مرمى الاتحاد.

تشكيلة الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي

وفقا لوسائل إعلام سعودية، يتوقع أن يخوض نادي الاتحاد اللقاء بتشكيلة تضم أحمد حجازي ومروان الصحفي ولويز فيليبي وحسن كادش في خط الدفاع، بينما يعتمد المدير الفني للفريق في خط الوسط على كل من رومارينيو ونغولو كانتي وصالح العمري وفيصل الغامدي، بينما يلعب عبد الرزاق حمد الله وكريم بنزيما في خط الهجوم.

موعد مباراة الاتحاد والوحدة في نصف نهائي كأس السوبر السعودي

يلعب نادي الاتحاد السعودي مع نظيره نادي الوحدة السعودي مباراة مهمة اليوم الإثنين الموافق 8 أبريل/نيسان 2024.

ويخوض الاتحاد مواجهة مثيرة أمام منافسه الوحدة في دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي الذي يقام في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت الرياض، التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والوحدة في كأس السوبر السعودي

عشاق كرة القدم السعودية يمكنهم متابعة اللقاء المهم بين نادي الاتحاد السعودي ونظيره الوحدة السعودي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي عبر قناة SSC SPORT 1 HD التابعة لشبكة قنوات SSC السعودية، ويمكن أيضا متابعة اللقاء على قناة أبوظبي الرياضية AD Sports HD 1.

ويعلق على لقاء الوحدة والاتحاد محمد حسين الضردور والمعلق السعودي عبدالله الغامدي.