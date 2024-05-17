الزمالك يواجه نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يترقب عشاق كرة القدم المصرية، خاصةً جماهير نادي الزمالك، موعد مباراة إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2024، والتي ستجمع فريقهم بنظيره نهضة بركان المغربي، في لقاءٍ حاسمٍ يقام على استاد القاهرة الدولي يوم الأحد المقبل الموافق 19 مايو 2024.

يسعى الزمالك لتحقيق الفوز في هذه المباراة بعد خسارته في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، وذلك للتتويج بلقب بطولة الكونفيدرالية للمرة الأولى في تاريخه. بينما يحتاج نهضة بركان التعادل فقط من أجل حصد اللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفيدرالية

يستعد فريق الزمالك المصري لخوض مواجهة قوية أمام نظيره نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2024، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

وستُنقل المباراة عبر قنوات “بي إن سبورت” الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك أمام نهضة البركان في نهائي الكونفدرالية

وإلى جانب حماس الجماهير، يتوقع أن يخوض الزمالك المباراة أمام نهضة البركان بتشكيلٍ يضم كلاً من:

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، وأحمد فتوح

في خط الوسط: محمد شحاتة، نبيل عماد “دونجا”، وأحمد حمدي

وفي خط الهجوم: سيف الجزيري، أحمد مصطفى “زيزو”، وإبراهيما نداي