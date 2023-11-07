نادي الزمالك… رفع الحجز عن الأرصدة رغم الديون المليارية

تلقى جمهور نادي الزمالك المصري نبأ ساراً تمثل في صدور قرار برفع الحجز مؤقتا عن أرصدة النادي الأبيض لحين تسوية ديونه وجدولتها خلال الفترة المقبلة مع مجلس إدارته الجديد.

ويأمل جمهور القلعة البيضاء في أن تشهد فترة الرئيس الجديد حسين لبيب حلا للأزمة المالية الطاحنة التي تسببت في عقوبات ضخمة على الفريق كان آخرها المنع من قيد اللاعبين، وعدم القدرة على تجديد عقود نجوم الفريق.

ديون نادي الزمالك مليارية

قال حسين لبيب الرئيس الحالي للنادي الأبيض قبل توليه المهمة رسميا إن ديون الزمالك اقتربت من 2 مليار جنيه، ما يشير إلى صعوبة بالغة في حل الأزمة المالية للنادي خلال فترة رئاسية واحدة فقط، التي تبلغ 4 سنوات.

وأكد لبيب أن ديون الزمالك بعضها داخلية لجهات ومؤسسات حكومية مثل مصلحة الضرائب ووزارة الكهرباء وهيئة التأمينات، بالإضافة إلى العقوبات الدولية المقدرة بملايين الدولارات، بسبب أخطاء للإدارات السابقة في فسخ عقود لاعبين ومدربين دون تسوية مستحقاتهم.

لبيب أشار إلى أن الضرائب بمفردها تستحق نحو مليار جنيه مصري يجب على نادي الزمالك سدادها، لتبدأ الإدارة الجديدة المفاوضات مع مصلحة الضرائب لتخفيض المديونية وجدولتها على عدة سنوات.

رفع الحجز

وبعد أن عانى نادي الزمالك خلال الأشهر الماضية من الحجز على أرصدته البنكية وعدم تمكنه من صرف مستحقات اللاعبين من خلال حساباته، انفرجت الأزمة اليوم الثلاثاء بصدور قرار برفع الحجز مؤقتا.

ويمكن الآن لنادي الزمالك التصرف في حساباته البنكية كما يشاء، ويستقبل الأموال، ويرسلها لأول مرة منذ أشهر، عندما صدر قرار الحجز في عهد رئيس النادي السابق مرتضى منصور.

ولا يزال نادي الزمالك في ورطة البحث عن سيولة مالية لتغذية حساباته البنكية حتى يتمكن من سداد أقساط الغرامات الدولية في مواعيدها لتجنب صدور عقوبات جديدة بإيقاف القيد.