منتخب مصر يفوز على إسبانيا.. حلم أول ميدالية أولمبية في كرة القدم يقترب

رفع المدير الفني البرازيلي لمنتخب مصر الأولمبي، روجيريو ميكالي، آمال المصريين في الحصول على ميدالية أولمبية في لعبة كرة القدم، بعد الفوز المفاجئ على منتخب إسبانيا، في المباراة التي جرت اليوم الثلاثاء، 2-1، في آخر جولات المجموعة الثالثة بمنافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي، لدور الثمانية للمرة السابعة في تاريخه، بعد فوزه على منتخب إسبانيا، أحد المرشحين للفوز بذهبية الأولمبياد، وكان المنتخب المصري، يحتاج للتعادل فقط، مع خسارة أو تعادل منتخب الدومينيكان، أمام منتخب أوزبكستان.

خطة منتخب مصر للفوز على إسبانيا

ونجح المدير الفني البرازيلي للمنتخب المصري، في السيطرة على المباراة بعد النصف الساعة الأولى من الشوط الأول التي سيطر فيها المنتخب الإسباني، بعد توجيه اللاعبين لتنفيذ خطة تعتمد على التحولات الهجومية السريعة، للاستفادة من بطء دفاع منتخب إسبانيا.

سجل هدفا منتخب مصر، اللاعب إبراهيم عادل، في الدقيقة 40، و62 من عمر المباراة، فيما سجل هدف إسبانيا الوحيد، اللاعب صامويل إوموروديون، في الدقيقة 90.

والمدير الفني البرازيلي الحالي للمنتخب المصري، روجيريو ميكالي، سبق له أن قاد منتخب البرازيل الأولمبي، لتحقيق ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016.

مصر تتصدر المجموعة الثالثة بأولمبياد باريس 2024

وتصدر منتخب مصر الأولمبي، جدول ترتيب المجموعة الثالثة بمنافسات كرة القدم بأولمبياد باريس، برصيد 7 نقاط، من التعادل مع منتخب الدومينيكان، والفوز على منتخب أوزبكستان، وإسبانيا، فيما حل منتخب إسبانيا بالمركز الثاني برصيد 6 نقاط.

ومن أبرز مكاسب تصدر مصر لمجموعتها في أولمبياد باريس 2024، هو تجنبه مواجهة المنتخب الياباني القوي، متصدر المجموعة الرابعة، في دور الثمانية، ما يزيد من فرص وصول منتخب الفراعنة للمربع الذهبي، وحصد أول ميدالية أولمبية في كرة القدم.

لقاءات مصر وإسبانيا في كرة القدم بالأولمبياد

التقت مصر، وإسبانيا، مرتين من قبل في الألعاب الأولمبية من قبل لقاء اليوم الثلاثاء:

اللقاء الأول: في أولمبياد برشلونة 1992، وانتهى بهزيمة منتخب مصر، بهدفين مقابل لا شيء، وخرج المنتخب المصري من الدور الأول في المنافسات، بعد أن حل بالمركز الثالث برصيد نقطتين.

اللقاء الثاني: في أولمبياد طوكيو 2020، وانتهت بالتعادل السلبي، وصعد لدور الثمانية بعد أن حل بالمركز الثاني برصيد 4 نقاط، وتفوقه على المنتخب الأرجنتيني بفارق الأهداف.

من منافس مصر في دور الثمانية بالأولمبياد

يلعب منتخب مصر، مباراته في دور الثمانية في أولمبياد باريس 2024، يوم الجمعة المقبل، الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

وتضم المجموعة الرابعة ببطولة كرة القدم في أولمبياد باريس، المنتخبات اليابان، ومالي، وباراجواي، وإسرائيل.

ويتصدر المنتخب الياباني المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يحل منتخب باراجواي المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ومنتخب مالي برصيد نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف، وإسرائيل في المركز الرابع برصيد نقطة.

ويتم تحديد منافس مصر، في دور الثمانية، الساعة 12 مساء بتوقيت القاهرة، عندما تنتهي مباريات آخر جولة في المجموعة الرابعة.