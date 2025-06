كأس مصر.. نفاد تذاكر مبارة الأهلي والزمالك في الرياض

نفذت تذاكر مباراة كأس مصر ?

بين نادي الأهلي والزمالك المصري ?⚽️

استعدوا لمشاهدة مباراة تاريخية في الأول بارك ??

8 مارس ?️



Tickets for the Egyptian Cup match ? between Al Ahly and al Zamalek, Egypt, have been sold out ?⚽️

Get ready to witness a historic match at Al Awwal Park… pic.twitter.com/IEZtqMbaza