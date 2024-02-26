كأس مصر.. نفاد تذاكر مبارة الأهلي والزمالك في الرياض

نفدت تذاكر المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر بكرة القدم بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها في 8 آذار/مارس في ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، في غضون ساعتين فقط من طرحها.

وعبر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، عن سعادته عبر منصة “إكس” قائلاً: “نفدت تذاكر مباراة كأس مصر بين ناديي الأهلي والزمالك. استعدوا لمشاهدة مباراة تاريخية في الأول بارك 8 مارس”.

وتم زيادة جائزة الفائز بلقب كأس مصر إلى 950 ألف دولار، مع 50 ألف دولار لجائزة أفضل لاعب في المباراة. بينما سيحصل الوصيف على 250 ألف دولار.

وكان من المقرر أن ينال الفائز 450 ألف دولار، بواقع 100 ألف دولار نظير المشاركة و350 ألف دولار نظير حصد اللقب، لكن آل الشيخ أعلن منح البطل جائزة إضافية مقدارها 500 ألف دولار.

نفذت تذاكر مباراة كأس مصر ?

بين نادي الأهلي والزمالك المصري ?⚽️

استعدوا لمشاهدة مباراة تاريخية في الأول بارك ??

8 مارس ?️



Tickets for the Egyptian Cup match ? between Al Ahly and al Zamalek, Egypt, have been sold out ?⚽️

Get ready to witness a historic match at Al Awwal Park… pic.twitter.com/IEZtqMbaza — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 26, 2024

وتُعدّ هذه المرة الأولى التي تقام فيها المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر في الخارج، ما يضفي عليها طابعًا خاصًا ويزيد من حماس الجماهير، علماً أن مباريات كأس السوبر المصري نُظمت 7 مرات في الإمارات.