جوائز الفيفا: ياسين بونو ينافس كورتوا وإيدرسون على لقب الأفضل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) القائمة النهائية للأسماء المرشحة لنيل جائزتي “الأفضل” (The Best) لفئة أفضل حارس وحارسة مرمى لعام 2023.

وينظم الفيفا في العاصمة البريطانية لندن 15 كانون الثاني/يناير المقبل الحفل الذي يقيمه سنوياً ويوزعه خلاله جوائزه لأفضل اللاعبين والمدربين والفرق.

وجاء المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي الفائز أمس بجائزة أفضل حارس مرمى في القارة الإفريقية على رأس اللائحة النهائية التي اخترها الفيفا، إلى جانب البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، والبرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي الإنكليزي.

ولدى السيدات وصلت إلى القائمة النهائية الأسترالية ماكينزي آرنولد حارسة وست هام يونايتد الإنكليزي، والإسبانية كاتالينا كول حارسة برشلونة، والإنكليزية ماري إيربس حارسة مانشستر يونايتد.

وتمنح الجوائز بناءً على تصويت لجنة تحكيم دولية مكوّنة من أربع فئات: المدربات والمدربون الحاليون للمنتخبات الوطنية لدى الرجال والسيدات، قائد/ة المنتخبات الوطنية، وصحفي من كل دولة ممثلة بمنتخب وطني، وجمهور كرة القدم ممن لديهم حساب على موقع الفيفا.