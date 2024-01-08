جدول مباريات منتخب الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2023 وكيفية المشاهدة

يدخل المنتخب الجزائري مسابقة كأس أمم إفريقيا 2023 لكرة القدم واضعاً نصب عينيه تعويض الإخفاقات التي مر بها في السنوات الأخيرة بدءاً من فشله بالتأهل إلى مونديال قطر 2022، وخروجه من دور المجموعات خلال النسخة الماضية من البطولة القارية بنقطة واحدة.

ويسعى “محاربو الصحراء” لمواصلة البداية الناجحة خلال مرحلة التصفيات بعد تصدرهم المجموعة بخمسة انتصارات وتعادل، وكذلك في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026 حيث يتصدر مجموعته بفوزين بعد أول جولتين.

وفي ما يلي يمكنكم التعرف على تشكيلة لاعبي محاربي الصحراء وجدول مباريات منتخب الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2023 وكيفية مشاهدتها.

مجموعة منتخب الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2023

أوقعت القرعة المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة إلى جانب بوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا.

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الجزائر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بوركينا فاسو 0 0 0 0 0 0 0 0 3 موريتانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 أنغولا 0 0 0 0 0 0 0 0

يستهل محاربو الصحراء” مبارياتهم في كأس أمم إفريقيا بمواجهة أنغولا ليل الاثنين 15 كانون الثاني/يناير في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة، 21:00 بتوقيت الرباط.

ويلعب الخضر مباراتهم الثانية أمام بوركينا فاسو السبت 20 كانون الثاني/يناير عند الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة، 15:00 بتوقيت الرباط.

ويختتم دور المجموعات بلقاء موريتانيا، ليل الثلاثاء 23 كانون الثاني/يناير عند الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة، 21:00 بتوقيت الرباط.

المباراة الموعد التوقيت الجزائر – أنغولا 15 كانون الثاني/يناير 2024 23:00 الجزائر – بوركينا فاسو 20 كانون الثاني/يناير 2024 17:00 الجزائر – موريتانيا 23 كانون الثاني/يناير 23:00 بتوقيت مكة المكرمة

تشكيلة منتخب الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2023

اختار المدرب جمال بلماضي 26 لاعباً يتقدمهم رياض محرز وإسلام سليماني وبغداد بونجاح والحارس المخضرم رايس مبولحي للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023 وجاءت على الشكل التالي.

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا، رايس مبولحي، أسامة بن بوط

الدفاع: يوسف عطال، كيفن غيتون، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، أمين توغاي، أحمد توبة، زين الدين بلعيد، ريان آيت نوري، ياسر لعروسي

الوسط: رامز زروقي، نبيل بن طالب، إسماعيل بن ناصر، حسام عوار، فارس شعيبي، سفيان فيغولي، هشام بوداوي

الهجوم: رياض محرز، آدم وناس، يوسف بلايلي، أمين عمورة، أمين غويري، إسلام سليماني، بغداد بونجاح

ما هي القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2023؟

ستكون مسابقة كأس أمم إفريقيا 2023 لكرة القدم، منقولة على قنوات مجموعة “beIN Sports” القطرية كونها الناقل الحصري لبطولات الاتحاد الإفريقي للعبة. لكن الفترة الأخيرة شهدت خلافات بين الطرفين وذكرت تقارير صحافية أن الاتحاد سيفسخ الاتفاق.

وبحسب الموقع الرسمي للبطولة، تم منح محطات محلية لنقل البطولة. وستنقل المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري بنقل المباريات عبر قنواتها، وكذلك بالنسبة لـOnTime Sports في مصر والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في المغرب.

كما يمكن مشاهدة البطولة عبر الكثير من المحطات العالمية التي ستنقل المباريات عبر قنواتها كونها تعد من المسابقات الكبرى في عالم كرة القدم، باعتبار أن العديد من اللاعبين المشاركين هم من نجوم الصف الأول في أندية أوروبية وعالمية كبيرة، مثل المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنكليزي والمغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي والنيجيري فيكتور أوسيمين نجم نابولي الإيطالي والسنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي وغيرهم من الأسماء اللامعة في عالم كرة القدم.