ألونسو الخيار الأول.. من سيخلف كلوب في تدريب ليفربول؟

أثار إعلان رحيل الألماني يورغن كلوب عن ليفربول نهاية الموسم الجاري حالة من التكهنات حول من سيخلفه في تدريب الريدز، وسط طرح العديد من الأسماء التي يمكنها تسلم المهمة، يتصدرها لاعبه السابق الإسباني تشابي ألونسو.

ويبدو أن ألونسو، مدرب فريق باير ليفركوزن الألماني، هو الاسم الأكثر تداولًا لخلافة كلوب، لكن بايرن ميونيخ هو الآخر يحاول استمالته بعدما تم الاعلان عن انهاء التعاقد مع المدرب توماس توخيل بشكل ودي نهاية الموسم.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن بايرن ميونيخ هو الأكثر اهتمامًا بلاعبه السابق ألونسو الذي مثل أيضًا ليفربول.

وكشفت أن الفريق البافاري قدم له عرضًا ضخمًا يصل إلى 23 مليون يورو سنويًا، أي أكثر بأربع مرات مما يتقضاه حاليًا مع ليفركوزن.

وذكرت صحيفة “تليغراف” البريطانية أن ليفربول دخل ايضًا في مفاوضات مع جوليان ناغليسمان، مدرب منتخب ألمانيا، وروبن أموريم، المدير الفني لسبورتنغ لشبونة البرتغالي، في حال فشله باستقطاب تشابي إلى أنفيلد مجددًا.

وقالت الصحيفة إن ألونسو الذي يقود فريقه بأفضل طريقة ممكنة ما وضعه على رأس جدول ترتيب البوندسليغا متخطياً بايرن ميونيخ نفسه وفي الدور ثمن النهائي للدوري الأوروبي وخوضه 33 مباراة في جميع المسابقات من دون أي خسارة ليحطم الرقم السابق للفريق البافاري يبقى الخيار الأول للريدز.