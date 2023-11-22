احتفل السعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بذكرى فوز منتخبهم الوطني على منتخب الأرجنتين ضمن أولى مباراته بكأس العالم 2022 في العاصمة القطرية “الدوحة”.

وتداول السعوديون عبر منصاتهم وشبكات التواصل الاجتماعي مقاطعا لمباراة التاريخية كما يحلو لهم تسميتها، تناقلت مواقع إخبارية متنوعة تفاصيل الذكرى الكروية التي تصادف 22 نوفمبر لمرور عام كروي على هذه المباراة التي أشعلت وأشغلت السعوديين ومواقعهم.

واستحضر الجمهور الرياضي في المملكة بل أغلب السعوديين، مشاهد وصور لهذا التاريخ ابتداء من الإعلان الحكومي بإنهاء “دوام” عمل جميع الجهات الحكومية قبل موعد المباراة، وذلك دعما للمنتخب الوطني أمام الأرجنتين، وصور لردة فعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ولقطات مختلفة من تلك الذكرى.

المقاطع تصدرت اليوم حسابات السعوديين ومواقعهم الرياضية، والصحف أيضا، على الرغم من مرور عام على الفوز التاريخي الذي بات علامة فارقة وخسارة لا تنسى للمنتخب الأرجنتيني، خاصة أمام الأسطورة الأرجنتيني “ليونيل ميسي”.

في تلك المباراة التي أحدثت حراكا جماهيريا حماسيا في العاصمة القطرية، تحدثت عددا من الصحف الأجنبية منها، صحيفة “Ole” الأرجنتينية: لا يصدق، السعودية تفوز على الأرجنتين في أول مباراة في المونديال.

وأيضا قالت شبكة ESPN العالمية: المنتخب السعودي يصدم ميسي والأرجنتين في واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم، وصحيفة RDS الفرنسية: معجزة سعودية، وتحدثت صحيفة ” تيليغرأف ” البريطانية: السعودية أرجنتين ميسي في كأس العالم وتنتصر 2-1.

وحللت صحيفة elpais الإسبانية المباراة قائلة: تشكيل السعودية أثناء فوز الأرجنتين ضمت 9 لاعبين من الهلال، يدربهم الأسطورة رامون دياز، رينارد وظفهم جيدا.

فيما تحدث لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال سالم الدوسري، عبر حسابه على منصة “X” عن ذكرياته للمباراة التاريخية، قائلا: “يوم 22 نوفمبر… تاريخ لن يمحى من ذاكرة كل عشاق كرة القدم وكل السعوديين… ولا زلنا نتذكر، كيف اعتلت أصوات الجماهير في إستاد الوسيل، وكيف ابتهجت كل بقعة في وطننا الغالي… يوم للتاريخ، ولا يزال للمجد بقية”.

22 نوفمبر 2022

تاريخ لن يمحى من ذاكرة كل عشاق كرة القدم وكل السعوديين..



ولا زلنا نتذكر، كيف اعتلت أصوات الجماهير في ستاد الوسيل، وكيف ابتهجت كل بقعة في وطننا الغالي..



يوم للتاريخ، ولا يزال للمجد بقية???#السعوديه_الارجنتين pic.twitter.com/Q5fNNlRxMB — سالم الدوسري (@salem_d29) November 22, 2023