أطقع رجال.. يشعل تويتر ويظهر روح الدعابة لدى السعوديين

أطلق مغردون سعوديون على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، هاشتاكاً طريفاً بعنوان (#اطقع_رجال) ليظهر من خلاله روح الدعابة والسخرية لدى السعوديين.

ومنذ إطلاقه قبل قليل، تصدر هاشتاك (#اطقع_رجال) الترند السعودي، وهو ما قد يكون سببه رغبة المغردين في الإدلاء بآرائهم حول الموضوع.

ورغم أن شرائح كبيرة من مواطني البلدان العربية لا يعرفون معنى كلمة “اطقع” التي تلفظ بـ “اطكع” إلا أن عموم الخليجيين، والسعوديين خصوصاً، يعلمون معناها جيداً.

واختار المغرد ځطُلُآنْ آلُيُمْآنْي “أطقع رجال” أن يكون “الي يسلفك فلوس ويبها بعد ثلاث ايام ياااااخي أصبر شوي شهر شهرين… #اطقع_رجال“.

أما المغرد رآآدآآر فاختار “#اطقع_رجال” أن يكون “ذلك الرجل الذي أحب إهانة نفسه من أجل النساء … فـ ما گسب غير إعجاب المُهاناآت !!”.

وكتبت “الزينـه” إن #اطقع_رجال إلي كان حسابه بـ إسم ( بنوته ) عشان يكثر متابعينه ….. وبعدين تاااب و صار ( رجال ) كفو”.

في حين كتبت “آنيقہ” إن “#اطقع_رجال اللي ما يوديني السوق مع كل راتب”.

وقال المغرد “دكتور مشاكس” إن #اطقع_رجال (هو) إلي يسمع كلام الحريم بكل شي”.

وكتب “شايب مراهق” إن “#اطقع_رجال اللي يقول ولا يفعل”.

وقال المغرد “هآمه لا تنحني” إن “#اطقع_رجال (هو) اللي ما يجيب ل خواته هدايا ومتخرفن عند بنات خلق الله”.

أما المغردة “تــــوق”، فقالت إن “#اطقع_رجال من يهدد البنات”، وكتبت “ريـڤــانـآا” إن “#اطقع_رجال ‼ (هو) اللي يتغير على أمه بسبب زوجته”.

وكمتب “برجس” إن “#اطقع_رجال (هو) اللي يتزوج على مرته ويعاملها بقسوة وعند مرته (زوجته) الثانية يصير دجاجة معمل”.