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السعودية.. الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد

يطبق النظام الجديد فقط على الملتحقين الجدد بالعمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تفاصيل نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.

ويطبق النظام الجديد فقط على الملتحقين الجدد بالعمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ممن ليست لديهم أي مدد اشتراك سابقة في نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية الحاليين.

التأمينات الاجتماعية

ويستمر العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بالنسبة إلى المشتركين الحاليين، باستثناء بعض الأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش.

وتحدد السن النظامية للتقاعد للفئات المشمولة بالنظام الجديد ما بين 58 و65 سنة ميلادية، وذلك بزيادة تدريجية تبدأ بـ 4 أشهر على السن النظامية الحالية للتقاعد.

تحدد مدة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر ما بين 25 و30 سنة اشتراك، وذلك بزيادة تدريجية تبدأ بـ 12 شهراً على المدة الحالية اللازمة للتقاعد المبكر.

يسري النظام الجديد والأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ تلك السن للفئات المشمولة بدءاً من 27 / 12 / 1445هـ الموافق 3 / 7 / 2024م.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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